Grimma. Das Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI) ist nun auch in Grimma angekommen. Gegenwärtig befindet sich ein Unternehmerteam in Gründung. Diesem steht Marcus Linke vom gleichnamigen Autohaus vor. „Den beteiligten Unternehmen geht es darum, mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu erreichen“, erklärt der Geschäftsführer des Autohauses Linke. Nebenbei helfe BNI ihnen Präsentations-Know-how und -Routine zu entwickeln und leicht in Märkte jenseits des Tellerrandes vorzustoßen. Die Organisation hat sich dabei auch das Ziel gesetzt, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmer Geschäfte machen. „Weg von der Ellenbogen-Mentalität, hin zu einem Miteinander und dem Prinzip, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Gemeinsame Werte sind deshalb das Fundament“, sagt Stephanie Botke von AIS Advanced InfoData Systems GmbH.

Jeden Donnerstag 6.45 Uhr treffen sich seit diesem Jahr Firmeninhaber und Gewerbetreibende aus unterschiedlichsten Branchen bei einem Frühstück im Hotel „Goldenes Schiff“ in Grimma und tauschen bereits erfolgreich Empfehlungen aus. Beim aktuellen Meeting in dieser Woche wurde der Dachdecker Johannes Heine als neues Mitglied aufgenommen. Walter Stuber von Gemeinhardt Spezial Gerüstbau mit Sitz in Roßwein betreut gegenwärtig die Grimmaer als Partnerdirektor. Er steht der Döbelner Gruppe vor, die derzeit 29 Mitglieder hat und auf ein Ergebnis von 1,6 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz im Jahr 2016 zurückblicken kann. „Dieser Umsatz basiert rein auf Empfehlungen der Unternehmer – und dass natürlich ohne Provisionen. Die Unternehmer wissen um die Qualität ihrer Kollegen und empfehlen diese bei ihren Geschäftskollegen, Freunden und Familie weiter“, so der Geschäftsführer, der seit 20 Jahren in Leisnig wohnt und aus Baden-Württemberg stammt. Er kam vor drei Jahren durch den Vertriebsexperten der tempus GmbH Unternehmungen, Jürgen Frey, auf den Geschmack durch BNI ein größeres Netzwerk aufzubauen, das ihm helfen kann, mehr Kunden zu akquirieren. „Sein Buch ‚Mein Freund, der Kunde‘ hatte mich damals fasziniert“, so Walter Stuber. Mittlerweile ist sein 50-köpfiges Unternehmen in sechs Chapter, wie der Fachbegriff für Ortsgruppe heißt, vertreten. In Grimma ist er auf Initiative von Frank Weike, Geschäftsführer der Gruma Automobile, für BNI tätig. Mit ihm gemeinsam ist er im Rotary-Club Döbeln-Mittelsachen vertreten. Laut seinen Aussagen gibt es aktuell rund 8000 Unternehmergruppen weltweit in 73 Ländern, in Sachsen sind bereits 15 Gruppen installiert. Zwei weitere, darunter Grimma, befinden sich im Aufbau.

www.bni-so.de

Von Cornelia Braun