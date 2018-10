Grimma

In Grimmaer Ortsteilen stehen in Folge von Fahrbahnerneuerungen einige Straßensperrungen vor der Tür. Betroffen ist auch die Staatsstraße 38. Zwischen dem Ortsausgang Grimma und Neunitz wird ab dem 8. Oktober die Straßendecke unter Vollsperrung erneuert. Bis zum 30. November ist die Verkehrsader dicht, informiert Grimmas Rathaussprecher Sebastian Bachran.

Umleitung über Nerchau und Pöhsig

Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Staatsstraße 11 über Nerchau und Pöhsig. Die Bushaltestellen in der Leisniger Straße in Grimma und in Neu-Neunitz entfallen. Die Bushaltestelle in der Grechwitzer Straße in Neunitz wird 100 Meter verlegt.

Straße zwischen Klinga und Beiersdorf wird erneuert

Zwischen Klinga und Beiersdorf wird die Fahrbahn ebenfalls unter Vollsperrung erneuert, so Bachran. Vom 8. bis 20. Oktober müssten Kraftfahrer eine Umleitung über Großsteinberg in Kauf nehmen. Die Straße zwischen Nerchau und Fremdiswalde bleibt vom 8. Oktober bis 10. November voll gesperrt. Die Fahrbahn werde im Bereich der Ortslage Gornewitz erneuert, informiert Bachran dazu. Die Umleitung führt über Cannewitz beziehungsweise Denkwitz. Die Bushaltstelle am Abzweig Wüstrich kann nicht angefahren werden.

Kanalbauarbeiten in Großbardau

Aufgrund umfassender Kanalbauarbeiten ist die Pestalozzistraße in Großbardau bis Jahresende für den Verkehr voll gesperrt. Die Fußgängerführung im Bereich der Baustelle ist gewährleistet.

Von lvz