Grimma

„Karriere in der Heimat“ lautet der Slogan der diesjährigen Azubi- und Studienmesse, die am 2. Februar von neun bis 12 Uhr in der Muldentalhalle stattfindet. „Die jungen Leute in der Region zu halten, darum geht es hauptsächlich“, sagt Christian Kamprad vom Bildungs- und Sozialwerk (BSW) Muldental mit Sitz in Tanndorf. Dafür habe das BSW und die Stadt Grimma als Organisationsduo Vertreter aus etwa 70 verschiedenen regionalen Betrieben und Unternehmen eingeladen.

„Wir möchten zukünftigen Berufsanwärtern die Möglichkeit geben, sich über die Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren“, erklärt Kamprad ein weiteres Ziel. Die Betonung liege auf „einheimische Unternehmen und kleinere Firmen“, denn die bekommen in der Muldentalhalle für ihre Nachwuchsgewinnung eine Plattform, die sie sonst nicht haben. „Große Unternehmen scheuen nicht den Aufwand, ihre intensive Nachwuchsakquise direkt in den Schulen zu betreiben“, weiß Kamprad.

Ein großer Vorteil dieser Exposition sei der Branchenmix. „Interessenten aus den Oberschulen und Gymnasien können sich bei gleich mehreren Unternehmen informieren, wofür sie sonst viel Zeit und lange Wege auf sich nehmen müssten.“ Doch auch die Firmen würden von dieser Begegnung profitieren. „Sie können mit potenziellen Bewerbern auf Tuchfühlung gehen und beispielsweise auch Termine für ein Praktikum oder für Betriebsbesichtigungen vereinbaren“, sagt Kamprad.

Zudem weiß der Experte aus Erfahrung bisheriger Messen, „dass mache Interessenten schon mit einer Bewerbungsmappe unterm Arm kommen. Und dass auch Schüler aufschlagen, die bis zur Berufsausbildung oder zum Studium noch eins oder zwei Jahre Zeit haben, sich aber für ein Schülerpraktikum interessieren.“ Grundsätzlich diene diese Azubi- und Studienmesse der Kontaktaufnahme. „Es geht also noch nicht darum, schon erste Ausbildungsverträge abzuschließen“, erklärt Kamprad.

Wie groß das Interesse der Unternehmen an dieser Azubi- und Studienmesse sei, beweise die Tatsache, dass einigen Firmen abgesagt werden musste, bedauerte Kamprad, denn das bisherige Feedback sei in jeder Hinsicht positiv gewesen.

Von Frank Schmidt