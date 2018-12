Grimma

„ Straßburg liegt im Sonnenschein – und ich sah nur ihn allein ...“ Birgit Rauschenbach schwärmt von einem ihrer Lieblingslieder. Darin besingt Mireille Mathieu einen offensichtlich unwiderstehlichen jungen Herrn namens Martin. Als die Rand-Grimmaerin die Melodie vor sich hin trällerte, ahnte sie noch nichts von den Todesschüssen auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt, von denen sie nur Minuten später im Fernsehen erfuhr. Da die Liebe, dort der Hass. Unglaublich.

Rückblende: Damals war’s. Vor 50 Jahren. In Leipzig. Auf dem Weihnachtsmarkt: „Ich glaubte meinen Augen nicht. Das muss sie sein! Und das ist sie auch! Mireille Mathieu fährt Karussell. Kein bisschen überkandidelt, ganz natürlich, eine wie wir.“ Es hatte sich seit Tagen herumgesprochen. Der Spatz aus Avignon singt in der Stadt. Die damals zwölfjährige Birgit hätte das Konzert in der Kongresshalle am Zoo gern miterlebt. Doch Karten waren Bückware. Und so empfand sie es als ausgleichende Gerechtigkeit, dass sie der zehn Jahre älteren Mireille zumindest beim Zuckerwatte-Naschen begegnete.

„Auch Prominente haben ein Recht auf Privatsphäre“

Angesprochen hatte sie ihren angehimmelten Star selbstverständlich nicht. Bis heute würde sie so etwas nie tun. „Ich finde es unanständig, Prominenten hinterherzulaufen, ihnen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Ich bin der oder der. Auch bekannte Sänger haben ein Recht auf Privatsphäre.“ Als sich Birgit Rauschenbach 2014 einen Traum erfüllte und am Hochzeitstag zusammen mit ihrem Peter zum Mathieu-Konzert nach Paris fuhr, schlug sie sich durch bis zu jener Straße, in der das Wohnhaus der beliebten Sängerin steht: „Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, einfach zu klingeln.“

Dabei kann die inzwischen erwerbsunfähige Rentnerin gar nicht genug von ihrer höchst verehrten Mireille bekommen: Platten und Plakate, Autogrammkarten und Zeitschriften – das Wohnzimmer der Rauschenbachs ist längst ein kleines Mireille-Mathieu-Museum. Ob in Leipzig, Dresden oder Chemnitz: Kaum ein Konzert der Französin hat sie verpasst. Nach dem Auftritt in Halle an der Saale nahm Birgit allen Mut zusammen und überreichte der Sängerin auf der Bühne ein selbst gemaltes Ölbild, das Mireille und deren Mutter Marcelle zeigt.

Zur Galerie Die Fremdiswalderin Birgit Rauschenbach (62) schwärmt seit ihrer Jugend für Sängerin Mireille Mathieu

Ein Geschenk, das von Herzen kommt

Nicht das erste Bild, das der Spatz von Avignon aus den Händen der Muldentalerin geschenkt bekam: „Als wir uns umarmten, kam ich ihr bereits irgendwie bekannt vor. Das will etwas bedeuten. Zwar hatte ich sie ein paar Jahre zuvor mit einem Rosen-Gemälde überrascht. Aber Mireille hat so viele Fans, da darf man leider nicht allzu viel Vertrautheit erwarten.“ Umso glücklicher war Birgit Rauschenbach, als Mireilles mittlerweile verstorbene Mutter beim Betrachten des Bildes gütig genickt hatte. Die Sängerin und deren Mutter seien unzertrennlich gewesen, weiß die Hobbymalerin.

Genau wie ihr ganz großer Schwarm stammt auch Birgit Rauschenbach aus einer kinderreichen Familie. Mireille Mathieu erblickte als ältestes von 14 Kindern in Avignon das Licht der Welt. Mit 13 arbeitete sie bereits in einer Papierfabrik, um die karge Haushaltskasse aufzubessern. Birgit ist als Nachzüglerin von insgesamt fünf Geschwistern in Klein-Paris aufgewachsen. Ihr Vater war selbstständiger Friseurmeister in Stötteritz: „Bei uns ging es wahrlich turbulent zu. Die Mutter kochte für alle, auch für die Angestellten. Die Kunden unter ihren Hauben saßen im Korridor, und dazwischen wuselten wir Kinder.“

Kleine Single, große Freude

Als ihr Vater nach seiner Pensionierung in den Westen reisen durfte, schmuggelte er auf der Rückfahrt von Köln eine Schallplatte von Mireille Mathieu über die Grenze. Seiner Frau verriet er das freilich nicht – sie hätte sonst auf der ganzen Zugfahrt gebibbert, lächelt Birgit Rauschenbach. „ Straßburg liegt im Sonnenschein“ – eine so kleine Single, aber eine so große Freude! Überhaupt ließ die Sächsin zu Zeiten des Eisernen Vorhangs nichts unversucht, um der Sängerin nah zu sein. Bei Mathieus Auftritten im „Kessel Buntes“ hockte Birgit wie gebannt vor dem Fernseher und schoss mehr oder weniger brauchbare Fotos: „Die Texte, noch dazu auf Deutsch, mit diesem süßen französischen Akzent – es war der Duft der weiten Welt, den wir uns nach Hause holten.“

Die Schlagersängerin Mireille Mathieu Mireille Mathieu hat im Laufe ihrer Karriere mehr als 70 Alben veröffentlicht und über 185 Millionen Platten verkauft. 2014 feierte sie ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. 1964 gewann sie in ihrer Geburtsstadt Avignon einen Gesangswettbewerb und durfte infolgedessen in einer Fernsehsendung auftreten – der Auftritt machte die 19-Jährige über Nacht berühmt. „Mon Crédo“, die erste Single, die sie anschließend aufnahm, wurde Mathieus erster Nummer-eins-Hit in Frankreich. Weitere große Erfolge in ihrer Heimat waren: „ Akropolis adieu“, „C’est ton nom“, „Qu’elle est belle“, „Un homme et une femme“ und „La dernière“. In Deutschland veröffentlichte Mathieu 1967 ihr erstes Chanson-Album. Ein Jahr zuvor war sie das erste Mal auf deutschem Boden im Ost-Berliner Friedrichstadt-Palast aufgetreten. Ihren Durchbruch schaffte sie hierzulande mit dem Lied „Hinter den Kulissen von Paris“ (1969). Zwar konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Deutsch sprechen, lernte für ihre Lieder aber die richtige Aussprache. Zu ihren größten Hits auf Deutsch zählen „Es geht mir gut, Chéri“, „Das Wunder aller Wunder ist die Liebe“, „Der Pariser Tango“ und „La Paloma Adé“, das mit mehr als einer Million verkaufter Exemplare 1973 ihr größter kommerzieller Erfolg wurde und auf Platz 1 der Hitparade landete. Mathieu hat nicht nur auf Deutsch und Französisch, sondern auch auf Englisch, Italienisch, Spanisch und sogar auf Chinesisch gesungen.

Als Einzige der Familie scherte Birgit aus. Sie wurde keine Friseuse, sondern Krankenschwester. Jahrzehntelang blieb sie dem Beruf treu – erst in der Klinik in Leipzig, später in Grimma. Irgendwann hatte sie ernste gesundheitliche Probleme. Doch sie wusste: Auch für Mireille Mathieu ging es nicht nur bergauf. Als ihr Vater Roger und später auch noch Manager Johnny Stark starben, verfiel Mireille in Depressionen. Und so sei es ihre sinnliche Musik gewesen, die für Birgit zum Kraftquell wurde: „Die ehrlichen, zu Tränen rührenden Lieder halfen mir, alles durchzustehen.“ Zufall oder nicht: An jenem Tag, als Birgit operiert wurde, erschien Mireilles neue CD „Nah bei dir“. Deshalb setzte Ehemann Peter alle Hebel in Bewegung, seine Frau am Krankenbett mit der Scheibe zu erfreuen. Doch damit nicht genug: Er trieb in Chemnitz ein Plakat der Live-Tour auf und befestigte es neben der französischen Flagge am heimischen Gartenzaun.

Mit ihren beiden Kindern zogen die Rauschenbachs schon lange vor der Wende aufs Land. Als sie nach einem Gewitter in ihrer Connewitzer Ausbauwohnung plötzlich im Wasser wateten, blieb ihnen nichts weiter übrig. Seitdem sind Birgit und Peter in der Großen Wüstriche zu Hause. So nennen sie jenen weit abgelegenen Landstrich, irgendwo zwischen Fremdiswalde und Neichen. Sie bewohnen die Dorfstraße 98. Die Nummer 97 befindet sich ganze sieben Kilometer entfernt. Man lebe ruhig, sehe weitaus mehr Rehe und Hirsche als Menschen und Autos.

Grimma grüßt Avignon

Birgit Rauschenbach, die einstige Großstädterin, musste erst lernen, der Ruhe einen Reiz abzugewinnen. Sie malt, malt und malt. Sie schloss sich den Mittwochsmalern um Günter Ketelhut an. Trebsener Schloss, Bahrener Loreley, Böhl’sche Wiesen – Motive sind vor allem malerische Landschaften. Und dann ist da noch eine Zeichnung, die im wahrsten Sinne des Wortes einen Bogen von Grimma nach Avignon schlägt: Das Aquarell zeigt die weltbekannte Brücke von Mireille Mathieus Geburtsstadt, die der Pöppelmannbrücke zum Verwechseln ähnlich sieht. Der passende Mathieu-Song dazu: „An einem Sonntag in Avignon!“ Grimma grüßt Avignon. Grimma grüßt Frankreich. Grimma grüßt Straßburg. Auf dass es bald wieder im Sonnenschein liegt.

Klaus Renfts „Wer die Rose ehrt“ sei eher nach seinem Geschmack. Dennoch gefalle ihm auch Mireille Mathieus Piaf-Cover „La vie en rose“, verrät Peter Rauschenbach. Er begleitet seine Frau auf jedes Konzert. Eifersüchtig? „Im Gegenteil, ich freue mich für Birgit, Mireille tut ihr gut. Sie hatte sogar extra ihretwegen angefangen, Französisch zu lernen.“ Fehlt eigentlich nur noch ein persönliches Treffen mit dem Star in der Großen Wüstriche. Birgit schlägt erschrocken die Hände überm Kopf zusammen: „Wenn Mireille vor unserer Tür stünde – ich würde kein Wort rauskriegen. Dann wäre ich so aufgeregt, ich wüsste für den Moment nicht, wie ich heiße.“

Von Haig Latchinian