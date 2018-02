Mitarbeiter des Grimmaer Umweltamtes verprügelt

Grimma. Eine Belehrung am Rand des Waldgebietes Rummel-Wedniger-Collm bei Grimma endete am Montag mit einer handfesten Prügelei. Das berichtete die Polizei. Den Angaben zufolge hatte ein Mitarbeiter des Umweltamtes Grimma einen 76-Jährigen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass ein Befahren der gesperrten Waldwege verboten sei.

Der Autofahrer wähnte sich jedoch im Recht und verteidigte sein Tun. Der pflichtbewusste städtische Mitarbeiter sah sich daraufhin gezwungen, eine Anzeige anzudrohen und wollte zu Beweiszwecken das Fahrzeug an Ort und Stelle fotografieren. Das muss den Autofahrer so in Rage gebracht haben, dass er ausstieg und auf den Beamten mehrfach einschlug. Der 56-Jährige konnte später in sein Auto flüchten und die Polizei rufen.

Die Beamten nahmen die Anzeige auf und ermitteln jetzt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Von bis