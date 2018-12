Landkreis Leipzig

Der Runde Tisch Migration hat die Änderung der Ordnung für den Integrationsbeirat des Landkreises bereits öffentlich beklagt. Die Kreisspitze hatte entschieden, dass dem Gremium künftig nur noch Migranten mit gefestigtem Aufenthaltstitel angehören dürfen. Eine Entscheidung, die Emad A. als einer der Betroffenen nicht nachvollziehen kann. Seit 20 Jahren lebt der Libyer in Deutschland, er spricht perfekt Deutsch, ist das, was man gut integriert nennt. Nur eins fehlt ihm: ein deutscher Pass.

„Für mich war es wie ein Schlag ins Gesicht, als ich den Brief aus dem Landratsamt bekam“, sagt Emad. Schriftlich wurde ihm unter Aufzählung der neuen Paragrafen mitgeteilt, dass jetzt eine neue Regelung für die Beiratsarbeit gelte. „Man wollte von mir wissen, welchen Status ich habe, um über meine weitere Mitarbeit entscheiden zu können. Dabei weiß die lokale Ausländerbehörde ganz genau Bescheid.“

Emad sitzt seit 2016 im Beirat

Emad war als eines von drei Mitgliedern mit Migrationshintergrund im Jahr 2016 in den Beirat berufen worden. Er schätzt den Austausch in diesem Gremium, vor allem kann er viel persönliche Erfahrung und spezifische Sichtweisen einbringen. Der Beirat setzt sich aus verschiedenen kirchlichen, karitativen und politischen Akteuren zusammen.

Nicht nur ihm sei schleierhaft, welchen Grund es für die plötzliche Änderung der Anforderungen gibt. „Es heißt lediglich, man wolle Mitglieder mit einer Bleibeperspektive in dem Gremium haben.“ Emad kann diese Bedingung derzeit nicht erfüllen. Er verfügt nach 20 Jahren in Deutschland lediglich über eine Aufenthaltsgestattung – was für ihn den Rauswurf aus dem Beirat bedeutet.

Breites Tätigkeitsfeld

Man merkt dem Mann an, dass ihn die Entscheidung kränkt. „Meine Heimat ist Deutschland, ich fühle mich als Deutscher, ich war mit einer Deutschen verheiratet und habe viele deutsche Freunde.“ Zudem, das bestätigt auch Sandra Münch vom Bornaer Verein Bon Courage, sei Emad für die Mitarbeit im Beirat geradezu prädestiniert. Im Projekt „Stimm-Mächtig-Sein“ des Vereins, welches das Engagement und die Selbstorganisation von Ausländern fördern soll, sei er eine tragende Säule.

Das Vorhaben bezieht sich auf Befragungen von Migranten, die der Libyer im Vorfeld selbst interviewt hat. Anliegen sei es, Menschen mit Migrationserfahrung Know-how zu vermitteln, damit sie aktiv werden und sich einbringen können. „Dazu werden Zukunftswerkstätten angeboten, die sich an Interessierte mit und ohne Migrationshintergrund richten“, erzählt Emad. Als Dolmetscher arbeitet er zudem für die Opferberatung der RAA Sachsen.

Hilfe für Wohnungssuchende mit Migrationshintergrund

Außerdem wirkt der Libyer in der Kontaktstelle Wohnen mit, die Vermieter mit Mietern zusammenbringt. Rund 50 Mietverträge für Flüchtlinge hat das dreiköpfige Landkreis-Team schon zuwege gebracht. „90 Prozent legen den Hörer wieder auf, wenn sie von uns angerufen werden.“ Aber mit dem Rest werde man sich einig. Emad hilft den Wohnungssuchenden, Sprachbarrieren zu überwinden, geht mit zu Besichtigungsterminen, unterstützt beim Umzug und erledigt Formalitäten. Die steigende Konkurrenz auf dem Immobilienmarkt und die Diskriminierung, die Geflüchteten widerfährt, waren dabei Themen, über die er sich mit anderen Beiratsmitgliedern austauschen konnte. Auch das sei nun vorbei. Mit seinem Rauswurf, bedauert Emad, sei auch dieser Anknüpfungspunkt gekappt.

Die Verantwortlichen hatten zuletzt beteuert, dass es ihnen bei der Änderung der Beiratsarbeit nicht um Diskriminierung oder Ausgrenzung gehe. „Für mich“, formuliert Emad enttäuscht, „fühlt es sich aber genau so an.“

Von Simone Prenzel