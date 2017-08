Moderner Schulanbau in Grimma soll Kinder beim Lernen beflügeln

Ein ganz besonderes Bonbon hielt die Stadt Grimma für den ersten Schultag bereit. Pünktlich am Montag nahmen die Schüler des Gymnasiums St. Augustin erstmalig in den neuen Räumen des sanierten Schulanbaues am „Haus Seume“ in Colditzer Straße Platz. Mit der Nutzung des neuen Schulflügels am “Haus Seume“ haben Lehrer und Schüler nun optimale Bedingungen.