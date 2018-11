Naunhof

„Super Aktion", „Klasse!", „Macht weiter so" – voller Lob sind die Kommentare der Facebook-Nutzer unter einem Beitrag des Möbelhauses Günz, den die Firma aus Naunhof am 22. Oktober im sozialen Netzwerk veröffentlichte. Unter der Überschrift „Wir wollen Spenden“ verspricht das Team um Inhaber Thomas Günz, für jede Kommentierung des Beitrags einen Euro an das Tierheim Oelzschau (Rötha) zu spenden. Bis zu 1000 Euro, so die selbst gesetzte Grenze, könnten dabei zusammenkommen. Neben dem Posten eines Kommentars werden die Nutzer dazu aufgerufen, den Beitrag sowie die Facebook-Seite des Möbelhauses zu liken (via „Gefällt mir"-Button).

Drei Tiere an neue Besitzer vermittelt

Rund 450 Daumen sind bereits gestreckt, dazu mehr als 500 Kommentare – gut die Hälfte der Spendensumme ist erreicht. Doch damit nicht genug: Um ihr Anliegen zu unterstreichen, versucht das Einrichtungshaus Hunde und Katzen aus dem Tierheim über ihre Facebook-Seite zu vermitteln. In loser Abfolge werden die Vierbeiner auf Bildern vorgestellt; sie alle dürfen sich auf einem rot-goldenen Sofa dem Facebook-Publikum präsentieren. Drei Tiere haben auf diesem Wege schon ein neues Zuhause gefunden.

Idee stammt von Mitarbeiterinnen

Thomas Günz berichtet, man habe sich „aus dem Bauch heraus" für die Aktion entschieden. Zwei seiner Mitarbeiterinnen hatten die Initiative ergriffen und ihren Chef nach Möglichkeiten gefragt, das nahe gelegene Tierheim zu unterstützen. „Hintergrund ist, dass wir von Haus aus ein tierliebes Unternehmen sind", erläutert Thomas Günz. „Bei uns dürfen alle Tiere mit ins Geschäft und werden auch mit Wasser und Leckerli versorgt", fügt er hinzu.

Günz selbst hat privat einen Kater von einem Bauernhof aufgenommen, seine Kinder Christian und Susanne sind beide Hundebesitzer. Von der Reaktion der Facebook-Nutzer ist die Familie überwältigt: „Wir sind hellauf begeistert – unser Anspruch ist es aber natürlich, die Tausend-Euro-Spende vollzumachen." Zeit dazu besteht noch bis zum 25. November – dann endet die Aktion auf der Facebook-Seite „Möbel Günz".

Von Maximilian König