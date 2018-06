Naunhof

Ein Motorradfahrer ist am Sonnabend an der A14-Anschlussstelle Naunhof von einem Opel Combo erfasst worden. Der Fahrer des Opel (52) befuhr die S43 von Naunhof in Richtung Autobahn. An der Auffahrt in Richtung Dresden wollte er nach links auf die Autobahn 14 fahren und übersah dabei den aus Naunhof kommenden Motorradfahrer (21).

Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von thl