Trebsen/Altenhain. Im Rausch ist ein Motorradfahrer am Sonntagmittag im Trebsener Ortsteil Altenhain durch einen Zaun gebrettert. Wie die Polizei mitteilte, versteckte der 28-Jährige die rote Honda CBR 600 auf dem Grundstück und haute ab. Der Eigentümer verständigte die Polizei. Die Beamten fanden Blut am Motorrad. Anhand der Fahrgestellnummer des Fahrzeuges konnten sie den Halter ausfindig machen. Trotz der Verletzungen an der Hand bestritt der 28-Jährige die Unfallflucht. Noch Stunden nach dem Unfall stand er unter Alkoholeinfluss. Er hatte 1,70 Promille.

Über den Bereitschaftsrichter wurde die Anordnung zur Blutentnahme erlassen und ein DNA-Test angeordnet sowie durchgeführt. Die Fahrerlaubnis wurde bereits Anfang des Jahres entzogen. Die Ermittlungen dauern an.

Von bis