Kössern

Mit dem Konzert-Theaterprogramm „Das zauberhafte Sing und Kling Spiel“ gastierte das Deliciae Theatrales für Kinder im Grundschulalter kürzlich für mehrere Vorstellungen im Jagdhaus Kössern. Auch die Mädchen und Jungen der Wilhelm-Ostwald-Grundschule aus Grimma-Süd nutzten die Gelegenheit, Mozart kennenzulernen.

Wunderbare Spielideen reichen wie reimen und rückwärts sprechen

Denn dem Ensemble gelang es, die klassische Musik des Komponisten auf altersgerechte und anspruchsvolle Weise zu vermitteln. Etwa so: Mozart ist sehr traurig, denn niemand will mit ihm spielen. Das kann er nicht verstehen. Dabei hat er doch immer wunderbare Spielideen, rückwärts sprechen und singen zum Beispiel oder ganz schnell Reime erfinden, sich ganz viele Wörter merken.

Tanzeinlagen bringen den Kindern Mozart nahe. Quelle: Thomas Kube

Wundersame Wesen aus der Märchenwelt

Bei allen Spielen ist er der Beste. Das scheint den anderen Kindern aber gar nicht zu gefallen. Und so wünscht er sich nichts sehnlicher, als so zu sein, dass ihn alle anderen mögen. So erfindet er eines Tages ein zauberhaftes Spiel. Dies entführt ihn in andere Welten. In jeder neuen Welt hat er eine Aufgabe zu bestehen und viele wundersame Wesen helfen ihm schließlich dabei, einfach nur Mozart zu sein.

„Auf märchenhafte Weise erfahren die jungen Zuschauer die Ideale der Klassik, erleben die Einsamkeit von so genannten Wunderkindern und hören, singen, spielen und tanzen die Musik Mozarts und seiner Zeitgenossen“, erläutert Ideengeberin Ines Mainz vom Ensemble Deliciae Theatrales aus Wolteritz bei Schkeuditz.

Das Theater wurde von der Pianistin und Musikpädagogin vor vielen Jahren in Salzburg gegründet. In bisher über 700 Konzerten konnten Kinder und Jugendliche damit für Musik begeistert werden.

Von Thomas Kube