Grimma/Höfgen

Wer den Sommer mit einen Ausflug ins Grüne ausklingen lassen will, der ist gut beraten, sich am Termin des Höfgener Handwerkermarktes zu orientieren, der in dem Mulde-Dörfchen am Wochenende parallel zum Stadtfest in Grimma über die Bühne ging. Denn die Traditionsveranstaltung im Grimmaer Ortsteil wartet in aller Regel mit feinstem Spätsommer-Wetter auf. „Im vergangenen Jahr haben wir es ausnahmsweise am zweiten Wochenendtag einmal mit etwas Regen versucht, in diesem sind wir wieder zum Gewohnten zurückgekehrt“, sagte Hans-Henning Ruhmer vom Verein zur Erhaltung der Wassermühle Höfgen augenzwinkernd .

Mühlenbrot als Verkaufsrenner

Der hatte mit seinen Vereinsmitstreitern einmal mehr alle Hände voll mit dem Backen des ebenso beliebten wie schmackhaften Mühlenbrotes im Wassermühlen-Backofen zu tun. Zweimal reichlich 52 Kilogramm Natursauerteig wurden zu schmackhafter Backware verarbeitet und an den Mann gebracht. Wie in nahezu jedem Jahr hätten es durchaus ein paar Kilogramm mehr sein können. „Aber mehr geht mit dieser althergebrachten Backtechnik nun einmal nicht“, erklärt Ruhmer, der auch den CDU-Landtagsabgeordneten Svend-Gunnar Kirmes kosten ließ. „Ich schau’ mich gern einmal in der Region um, wie die Kulturraumfördergelder eingesetzt werden“, so der gebürtige Altenburger. „Das Wassermühlen-Museum und die Aktivitäten drumherum sind gelebte Tradition, hier kann man das Engagement mit Händen greifen.“

So viele Händler wie noch nie

Jede Menge Engagement legt seit vielen Jahren auch Familie Skiba bei der Organisation und Durchführung des Höfgener Handwerkermarktes an den Tag. Und der Erfolg gibt ihnen recht. „Über 50 Händler und damit so viele wie noch nie haben sich in diesem Jahr einen Standplatz gesichert“, berichtet Heinz Skiba. Zur Stammbesetzung gehört unter anderem Keramikerin Brigitte Voigt. „Abgesehen davon, dass das Wetter zumeist mitspielt, sind die Besucher hier weit überwiegend nett und interessiert und zudem dazu bereit, ein paar Euro dazulassen“, so die Fuchshainerin. „Darüber hinaus zeichnet den Handwerkermarkt ein gutes Miteinander der Händler untereinander aus.“

Auch deshalb wählt Kräuter- und Naturfloristik-Händlerin Chris Gühne aus der Nähe von Großweitzschen den Höfgener Handwerkermarkt gezielt als ihre letzte Marktpräsenz im Jahr aus. „Bevor ich in die Herbst- und Winterruhe gehe, kann ich hier eine lange und anstrengende Saison mit vielen Marktbesuchen von Leipzig bis Pillnitz in einer familiären Atmosphäre ausklingen lassen“, so die 46-jährige Mittelsächsin.

Von Roger Dietze