Grimma

Niederschläge seit Tagen – das sieht man der Mulde deutlich an. Derzeit führt sie bei Grimma etwa 160 Kubikmeter Wasser je Sekunde mit sich, informierte Oberbürgermeister Matthias Berger am Dienstag. „Das ist über dem Durchschnitt, aber nichts, was uns Sorgen bereitet“, reagiert der 51-Jährige auf Anfragen aus der Bevölkerung. An normalen Tagen fließen laut Berger etwa 40 Kubikmeter je Sekunde die Mulde hinab.

Boden rund um Grimma nimmt Regen auf

Der Boden sei nach dem extrem trockenen Sommer, als der Fluss nur acht bis neun Kubikmeter Wasser je Sekunde transportieren musste, nach wie vor sehr aufnahmefähig, erklärt der Rathauschef. Und im Erzgebirge liege die Schneefallgrenze bei etwa 500 Meter. „Da kommt nichts nach.“

Erdreich schluckt Schmelzwasser im Erzgebirge

Den Oberbürgermeister beruhigt auch, dass der Schnee im Erzgebirge nicht auf gefrorenen Boden gefallen ist. Das Erdreich könne bei Tauwetter das Schmelzwasser schlucken. Problematisch werde es höchstens, wenn Tauwetter mit extremen Niederschlag zusammen fällt und sich dann wieder viel Wasser in den Flüssen sammelt.

Flutwall in Grimma fast geschlossen

Doch Grimma ist inzwischen gewappnet. Im neuen Flutwall, der dieses Jahr fertig wird, klafft nur noch eine kleine Lücke an der Pöppelmannbrücke, die im Ernstfall mit den Big-Bags der Stadt rasch verschlossen werden kann.

„Wir beobachten die Lage genau“, betont Berger. Er glaube nicht, dass eine Gefahr für die Stadt besteht.

Von Frank Prenzel