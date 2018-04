Nahverkehr - Muldental in Fahrt – Leisenau auf Trab

Die Leisenauer fragen sich verwundert, weshalb ihre gut ausgebaute Bushaltestelle im Ortszentrum neuerdings nicht mehr bedient wird und sie stattdessen lange Wege bis an die Bundesstraße in Kauf nehmen müssen. Gerade in der Dämmerung und im Winter sei das nicht ungefährlich, erst recht, wenn die B 107 gequert werden müsse.