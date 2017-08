Muldental in Fahrt bremst Belgershainer Schüler aus

Während andernorts dem Modellprojekt „Muldental in Fahrt“ hoffnungsvoll entgegengeblickt wird, dringt aus Belgershain vor allem eine Emotion nach außen: Frust. Eltern, die ihre Sprösslinge nach Großbardau in die Schule schicken, schaudert vor dem neuen Busfahrplan, der am Montag in Kraft tritt. Massiver Protest steht ins Haus.