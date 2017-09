Muldental kommt nicht in Fahrt: Baustellen bremsen Bus aus

Die Umleitungen in und um Grimma bremsen auch „Muldental in Fahrt“ aus. Ausgerechnet in die Zeit der Umstellung des Bus-Liniennetzes fallen größere Baumaßnahmen wie auf der B 107 in Grimma, „die eine fatale Wirkung auf die planmäßigen Fahrzeiten unserer Busse in den Baustellenbereichen haben“, so Thomas Fröhner, Leiter Organisation bei Regionalbus Leipzig.