Parthenstein/Grethen

Wie war das noch mal, als im Dezember 1990 das Naunhofer Rathaus abbrannte? Wann hat sich aus dem Wurzener Toxi Trupp der Gefahrgutabwehrzug für den Zivil- und Katastrophenschutz im Muldentalkreis entwickelt? Und was unternahmen die Rettungskräfte beim schweren Hochwasser 2002 in Grimma? 14 Feuerwehrmänner der Region haben jetzt ihre individuellen Erinnerungen niedergeschrieben; nachzulesen sind sie in einer Broschüre, die das Feuerwehrmuseum Grethen herausbrachte.

Kreisbrandmeister a. D. gibt Anstoß

Andreas Rüssel war Kreisbrandmeister bis 2013. „Danach – im Ruhestand – gingen mir viele Dinge durch den Kopf“, sagt der 65-Jährige. „Ich traf Menschen, mit denen ich gemeinsam Übungen und Einsätze erlebt hatte. Und wir sprachen über das Risiko, das damit verbunden war.“

Muldentaler Kameraden ziehen mit

Da er nicht mehr im Alltagsgeschäft eingespannt war, kam dem Grimmaer der Gedanke, Geschehenes vor dem Vergessen zu bewahren. Wichtig war es ihm, Bedingungen festzuhalten, unter denen die Ehrenamtlichen ihren Dienst an der Allgemeinheit ausgeführt haben. Außerdem wollte er Menschen würdigen, die Großes leisteten. Die Idee kam an, er fand Kameraden, die sich als Autoren betätigten, und fasste deren Texte im Heft „Erinnerungen. Helfen in der Not – das ist unser Gebot“ zusammen, das in der Reihe „Beiträge zur Feuerwehrgeschichte“ erschien.

Feuerwehrmänner schildern individuelle Erlebnisse

In der Publikation geht es nicht darum, einen kompletten Abriss über die Historie des Feuerwehrwesens im ehemaligen Muldentalkreis zu liefern. Vielmehr werden punktuell Erlebnisse geschildert, die einen Eindruck von der jeweiligen Zeit verschaffen, in der sie sich zutrugen. Der Beitrag, der sich mit dem am weitesten zurückliegenden Geschehen befasst, stammt aus der Feder von Fredo Groß, der darüber schrieb, wie er 1943 zum Grimmaer Luftschutztrupp kam. Heinz Müller befasste sich mit der Hochwasserkatastrophe 1954 in Colditz, und Harry Schöne hielt fest, wie es gelang, fürs Betonwerk Naunhof eine angesehene Betriebsfeuerwehr auf die Beine zu stellen. Der zeitliche Rahmen endet mit dem schweren Zugunglück am 20. September im Bad Lausicker Ortsteil Lauterbach. Rüssel gibt hier seine eigenen Eindrücke wieder, als Kreisbrandmeister trug er eine große Verantwortung.

Das Heft, das jetzt das Feuerwehrmuseum Grethen herausgab. Quelle: Feuerwehrmuseum Grethen

Broschüre mit vielen Fotos

Nicht immer war es für ihn einfach, genügend Bildmaterial aufzutreiben. Doch am Ende lagen Illustrationen für alle Beiträge vor. Gerd Winkler, Vorsitzender des Grethener Feuerwehrmuseumsvereins, und Detlef Nase aus Pasewalk, der dem Verein ebenfalls angehört, erstellten aus Texten und Fotos ein abwechslungsreiches Layout.

Grethener Museum sucht historische Dokumente

Der Broschüre angefügt sind einige Kopien aus dem Archiv der Feuerwehr Leisenau, die die Jahre 1945 bis ’47 betreffen. Für Winkler ein Schatz, denn sein Museum sammelt derartige Dokumente. „Wir bitten alle Feuerwehren, uns alte Schriftstücke und Fotos leihweise zur Verfügung zu stellen“, sagt er und verspricht: „Wir scannen sie und geben die Originale hundertprozentig zurück. Als Dankeschön gibt’s obendrein die digitalen Dateien geschenkt.“

Bevor jemand also etwas zur Feuerwehrgeschichte wegwirft, sollte er auf alle Fälle Gerd Winkler anrufen. Erreichbar ist er unter der 03437/91 36 47. „Notfalls auf den AB sprechen, denn ich bin viel unterwegs“, rät er.

Broschüre „Erinnerungen. Helfen in der Not – das ist unser Gebot“, 64 Seiten, erhältlich im Feuerwehrmuseum Grethen, Steinberger Straße 3 in Parthenstein, zum Selbstkostenpreis von sechs Euro und per Postversand, Kontakt: info@feuerwehrmuseum-grethen.de

Von Frank Pfeifer