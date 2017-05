Grimma. Alle Jahre wieder zeigt der Muldentaler Nachwuchs in der Grimmaer Muldentalhalle im Rahmen der Schulsportestrade, was er bewegungstechnisch und -koordinatorisch drauf hat. Daran hat sich auch nach dem Tod von „Mr. Schulsportestrade“ Harald Riegert nichts geändert. „Die Fußstapfen, die er hinterlassen hat, waren sehr groß, umso froher bin ich, dass das neue Organisations-Duo Matthias Danz und Gerd Langner eine neue Basis für die Fortsetzung dieser Veranstaltung geschaffen haben“, so die Grimmaer Schul- und Kulturamtsleiterin Jana Kutscher. Eine Basis, auf der sich am vergangenen Sonnabend im Rahmen der mittlerweile 18. Schulsportestrade 17 Formationen aus Muldentaler Grund- und Oberschulen, aus Horten, Vereinen und andere Tanzgruppen präsentierten. Zu letzterer Fraktion gehören ehemalige Schülerinnen der Grundschule Otterwisch, die die vorgestrige Veranstaltung mit gleich zwei Auftritten – einem Tanz-Mix sowie einer HipHop/Modern Dance-Darbietung – bereicherten. „Viele unserer Tänzerinnen betreue ich schon seit ihrer Kindergarten-Zeit, mittlerweile denken sich die älteren von ihnen ihre Choreografie selber aus“, berichtet Tanztrainerin Alexandra Rostock. Ein wenig mehr Unterstützung benötigen demgegenüber noch die Mutzschener Hortkinder, die vorgestern wie bereits im vergangenen Jahr für Unterhaltung in Form einer Pezziball-Trommel-Performance sorgten. Dass die Gruppe zu 100 Prozent weiblich besetzt war, begründete Erzieherin Edith Gärtner damit, dass die Jungs durchaus Spaß an dieser Sache, jedoch Schwierigkeiten damit hätten, den Rhythmus zu halten. „Bei unserem demnächst stattfindenden Oma und Opa-Tag dürfen sie sich aber beweisen“, so Gärtner. Ihre sportlichen Qualitäten unter Beweis stellte im Rahmen der 18. Schulsportestrade auch eine Judo-Gruppe aus der Grundschule Hohnstädt. Sehr zur Freude von Gerd Langner. „Es ist die erste Aufführung dieser Art, die ich umso mehr begrüße, weil es mir ein Anliegen ist, die sportliche Bandbreite des Muldentaler Nachwuchses auch jenseits des Tanzens in diesem Rahmen darzustellen“, so der Schulsportkoordinator, der in diesem Jahr die Cheforganisation der Estrade gemeinsam mit Matthias Danz zum dritten Mal nach Hartmut Riegerts Tod in den Händen hielt. Eine Aufgabe, die auch nach fast zwei Jahrzehnten noch kein Selbstläufer sei. „Wir schreiben grundsätzlich alle Schulen an, und während einige uns von Anfang an die Treue halten, zeigen andere kein Interesse“, so Langner, der letzteren Umstand jedoch grundsätzlich nicht als Problem betrachtet. „Schulen haben unterschiedliche Schwerpunkte, für uns ist es wichtiger, dass die, die sich beteiligen, mit Freude und Spaß bei der Sache sind.“

Von Roger Dietze