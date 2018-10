Schmorditz

Work-Life-Balance? Bernd-Uwe Eismann kann damit nichts anfangen. Freizeit und Job sind für ihn eins. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Wenn man so will, musste ich nie arbeiten ...“ Über derart steile Thesen lacht er selber. Der 65-jährige Musiklehrer weiß nur zu gut, was er sich und seinem Körper über Jahrzehnte zugemutet hatte. Er dachte immer, es sei positiver Stress gewesen. In Wahrheit war es bedingungsloser Einsatz für die Kinder beinahe rund um die Uhr – und bis der Notarzt kam.

Als Rentner eine Doppelstunde Musik

Es passierte 2015. Kurz vor Ende der Ferien. In der Vorbereitungswoche. Das Lehrerkollegium hatte im Erste-Hilfe-Kurs gerade die Wiederbelebung durchgespielt. Zu Hause angekommen fühlte Eismann plötzlich diesen starken Druck auf der Brust, er konnte weder stehen noch gehen. Schwiegermutter Bertl zögerte keinen Moment, verständigte die SMH. Schnell stand fest: Es war ein Herzinfarkt. Nur knapp zwei Wochen später folgte der zweite. Der Rentner muss nun gesund essen, viel Melone, wenig Zwiebelfett. Und vor allem Sport treiben.

Mit ehemaligen Gitarrenschülern gründete Bernd-Uwe Eismann (M.) die Jukuleli-Band. Quelle: Frank Schmidt

Die wöchentliche Doppelstunde Musik an seiner geliebten Oberschule Böhlen (Stadt Grimma) lässt er sich nicht nehmen. Er macht die Zehntklässler fit für die Prüfung und lebt dabei selbst auf. Er freut sich auf seine Schüler, die schon von weitem grüßen. Er freut sich auf seine Lehrerband-Kollegen Alexander Bäurich und Thomas Schindler. Er freut sich auf Schulleiter Gunter Hempel, den er sehr schätzt: „Bei ihm konnte ich mich von Anfang an frei entfalten. Er hat mich jederzeit unterstützt. Es sind meine mit Abstand schönsten Jahre.“

Musik ist in Böhlen kein lästiges Nebenfach

Zum ersten Mal fühlte sich der Musiklehrer weder als Einzelkämpfer noch als Bittsteller. Standen Höhepunkte an, reagierte Planer Eberhard Merkel sofort. Er befreite Eismann vom operativen Geschäft: „Vor Schulfesten, Weihnachtsfeiern oder Abenden der offenen Tür konnte ich die Programme mit Schülern intensiv durchspielen.“ Musik – in Böhlen kein lästiges, verzichtbares Nebenfach. Musik, dort vor allem auch Neigungs- und Vertiefungskurs.

Fachlehrer für Musikunterricht fehlen Der Bundesverband Musikunterricht hat vor einer weiteren Abwertung des Schulfachs Musik gewarnt. Viele Schulen hätten nur einen Musiklehrer – wenn der krank sei, falle der Unterricht aus, sagte Verbandspräsident Ortwin Nimczik. Zunehmend werde Musik von Seiteneinsteigern oder Pädagogen unterrichtet, die das Fach gar nicht studiert hätten, kritisierte er. Da Fachlehrer fehlten, plädierte der Professor der Hochschule für Musik in Detmold für die Weiterbildung von musikaffinen Lehrerinnen und Lehrern, gerade an Grundschulen, wo der Mangel besonders groß ist. Dafür müssten die Länder auch Geld ausgeben, forderte Nimczik. Dieser Tage kamen über 1500 Musikpädagogen aus ganz Deutschland zum 4. Bundeskongress Musikunterricht in Hannover zusammen. Bundesweit gibt es rund 40 000 Musiklehrer für rund 8,3 Millionen Schülerinnen und Schüler. Das Schüler-Lehrer-Verhältnis werde angesichts einer Pensionierungswelle und steigender Schülerzahlen in den nächsten Jahren nicht besser, befürchtet der Verbandschef. Zudem gebe es – auch wegen der Unterrichtsausfälle – weniger Jugendliche, die Musik in der Oberstufe als Schwerpunkt wählten und anschließend studierten. Nimczik plädiert für eine größere Wertschätzung für das Schulfach Musik und für Musiklehrer. „Die künstlerischen Ausbildungen an den Musikhochschulen boomen“, berichtete der Hochschullehrer. Viele Studierende entscheiden sich für ein Instrument, obwohl sie wissen, dass sie kaum Chancen auf eine feste Anstellung als Orchestermusiker haben. Der Sektor der Musiklehrer dagegen stehe vor ähnlichen Problemen wie das Handwerk – trotz hervorragender Auftragslage fehle der Nachwuchs, sagte Nimczik. „Dagegen gehen wir an.“ Die musikalische Bildung dürfe nicht zur Privatsache werden. Über 400 Veranstaltungen in Hannover widmeten sich auch aktuellen und brennenden gesellschaftlichen Fragen: Welchen Beitrag kann die musikalische Bildung an Schulen für eine digitale Mündigkeit bei den Heranwachsenden leisten? Wie kann der Unterricht für eine zunehmend unterschiedlich tickende Schülerschaft konstruktiv angelegt werden – sei es mit Blick auf eine Integration und Sprachförderung der neu angekommenen geflüchteten Schüler oder auf die noch lange nicht bewältigten Aufgaben der Inklusion? Wie können die vielen musikalischen Stilistiken, die das Musikleben in Deutschland prägen, im Unterricht thematisch aufbereitet werden? Und schließlich: Wie kann Musik als politische Botschaft einen helfen und wie kann sie gegen Abschottung fungieren? Singen, bewegen, tanzen – Musik in der Schule habe viele Facetten, betonte Verbandschef Nimczik. Es gehe um Kommunikation und Kreativität. „Musik kann nicht die Welt verändern, aber ihr Verständnis fördert Vorurteilsfreiheit und Offenheit.“

Wanderlehrer zwischen Wurzen und Grimma

Nie konnte er Nein sagen. „Das kann er jetzt“, betont seine Frau Brigitte und mustert ihren Uwe mit schelmischer Miene: „Ich bin seine Bremse“, frohlockt sie, die Lehrerin. Ihr Mann sei Tag und Nacht in der Schule gewesen, das Ehepaar habe sich zu Hause nur die Klinke in die Hand gegeben. AG Singeklub, AG Gitarre, AG Flöte, AG Chor: „Ich weiß noch, die Schüler waren verliebt in Bernd-Uwe. Sie sangen Liebeslieder und schrieben Liebesbriefe.“ Kein Zuckerschlecken für den Musiklehrer. Ab Mitte der 80er-Jahre war er zwischen Nerchau, Trebsen, Burkartshain, Bennewitz, Grimma, Wurzen und Mutzschen nicht nur auf ständiger Wanderschaft – er schimpfte sich auch so: Wanderlehrer.

Es fehlte schon immer an Musiklehrern. Während andere Fächer bei Krankheit vertreten wurden, fiel Musik oft aus. Das Schlimme: „Waren es früher nur wenige Fächer wie Musik, die hinter runter fielen, herrscht heute allgemeiner Lehrermangel. In allen Schularten.“ Eismann, selbst aktiver Gewerkschafter, führt dies auf die Folgen verfehlter sächsischer Schulpolitik zurück: „Es wurden zwar junge Musiklehrer ausgebildet. Nur sind sie zumeist nicht in Sachsen geblieben. Hier gab es das wenigste Geld, dafür die meisten Stunden. Und verbeamtet wurde auch nicht. Erst jetzt, da das Kind in den Brunnen gefallen ist, ändert sich das.“

Akkordeon von Kindesbeinen an

Eismann spielt von Kindesbeinen an Akkordeon. Quelle: Frank Schmidt

Der zweifache Familienvater hatte eine schwere Kindheit. Die Mutter mochte keine Jungs, wünschte sich ein Mädchen. Der Vater war vor allem ein Arbeitstier, ein hohes noch dazu. Und so wuchs Klein-Uwe im Kinderheim Böhlen (Altkreis Borna) auf. Mit vier holte der Papa den Sohn wieder heim. Als der ältere Bruder eine Mundharmonika geschenkt bekam, er sie aber nach zweimal Pusten beiseite legte, schlug Bernd-Uwes große Stunde: Er griff zur Mundi und ließ nie wieder los. Als Halbwüchsiger spielte er zudem Akkordeon, fuhr mit einer Pionierdelegation sogar bis Bulgarien. Streng genommen flog er. Es sollte sein erster und letzter Flug gewesen sein. Zeitlebens war die Flugangst größer als die Lust auf ferne Länder.

Ein Mordfall brachte seinen Lehrer hinter Schloss und Riegel. Im Ergebnis dessen fiel der Musikunterricht ab der neunten Klasse komplett aus. Ein herber Verlust für Bernd-Uwe Eismann. Im Namen der Musik beschloss er, Lehrer zu werden. Mit zarten 16 ging er ans Institut für Lehrerbildung nach Leipzig. Er kostete die neu errungene Freiheit aus – schlief lange, ging gern in die Oper und lernte irgendwann auch Brigitte kennen. Er spielte Klavier, Gitarre und – für alle Internatsschüler hinter der Pappe gut hörbar – auch Saxophon.

Frank Janosch einer seiner Schützlinge

Die Beatles waren der ständige Begleiter. Bernd-Uwe hörte etliche Platten der Pilzköpfe ab und brachte die Noten zu Papier. Sein Bruder wollte das so. Der hatte eine eigene Band. Nach geschafften Prüfungen zog der angehende Musiklehrer ins Heimatdorf seiner angehenden Frau – nach Schmorditz bei Grimma. Hier wohnt er mit ihr noch heute. Aller Anfang war schwer: „Als ich in Nerchau vor meinen ersten Schülern stand, war auch ich noch jugendlich.“ Ausgebildet war er nur für die unteren Klassen, nicht aber für die Oberstufe. Bis tief in die Nacht bereitete er sich vor. Und wurde krank. Die Kindheit holte ihn ein. Er landete in der Psychiatrie in Wermsdorf. Mitten in diese depressive Phase kam der Einberufungsbefehl zur Armee. „Mein Arzt sagte: Entweder du gehst krachen oder du wirst stärker.“

Frank Janosch ist der heimliche Elvis vom Muldental. Bekannt ist er aus den beiden Musikformationen "Barracudas" und "Die Eis Boys". Quelle: Thomas Kube

Bei der „Asche“ wurde Bernd-Uwe erst Singeklubleiter und – tatsächlich stärker. Stark genug, um nach anderthalb Jahren wieder Musikunterricht in Nerchau zu geben. 1981 wurde er zum einjährigen Direktstudium nach Potsdam delegiert. Es folgte das Fernstudium in Zwickau – bei laufendem Unterricht im Muldental. Er legte sich voll ins Zeug. Fünf Schülerbands gingen durch seine Hände. Einer seiner treuesten Schützlinge ist Frank Janosch, heute Frontmann unter anderem der Eisboys. Ob der Name an seinen Gitarrenlehrer Eisi erinnert – wer weiß: „Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich heute nicht in zwei Bands spielen“, sagt der 35-Jährige.

Eisi habe nichts aus der Ruhe gebracht. Er sei auch locker und unaufgeregt geblieben, sofern seine Schüler mal unvorbereitet zur Probe erschienen, sagt Janosch, der Muldental-Elvis, der seinem alten Lehrer noch immer jede neue CD vorbei bringt: „Wenn wir Stücke wie Wild Thing von The Troggs einstudierten, spielte Eisi vor und nahm das Ganze auf Kassette auf. Die gab er uns dann zum Üben mit nach Hause.“ Herr Eismann war für Frank Janosch eine ganz neue Erfahrung, die so gar nichts mit seinem bisherigen Musikunterricht gemein hatte: „Musik in der Schule, das war für mich vor allem Ausfall, neue Lehrerin und wieder Krankheit.“ Janosch lehrte später das Fach Gitarre an der Volkshochschule und setzt heute als Erzieher vor allem auf Musik: „Ich habe schon eine kleine Schlagzeugerin, die sogar singen kann.“

Für Kinder muss es Rocken und Poppen

Auf die Frage, warum er kein Musiklehrer wird, sagt Frank Janosch: „Da müsste ich ja studieren. Nee, danke, das ist nicht mein Ding.“ Sein Meister, Bernd-Uwe Eismann, der Generationen von Stimmbrüchigen zum Singen gebracht hat, ermutigt auch Seiteneinsteiger. Neben Fachwissen sei vor allem eines wichtig: „Sie müssen die Kinder lieben können!“ Er wünschte sich eine Ausbildung für Musiklehrer, die näher an den Hörgewohnheiten der Jugendlichen dran ist. „Nur mit Klavierspielen erreichst du die Kinder nicht. Das muss auch Rocken und Poppen!“

Die Deutschen seien das Volk der ersten Strophe. Leider komme kaum einer darüber hinaus. Musik könne Gefühle transportieren. Musik sei Spannung und Entspannung, provokativ und gesellig zugleich, so Eismann. „Sogar das Baby im Mutterleib bekommt die ersten Rhythmen mit.“ Stichwort hüpfender Flo oder hawaiianisch Ukulele. Das Instrument mit vier Saiten ist die neueste Leidenschaft des Rentners. Mit ehemaligen Gitarrenschülern gründete er eine Jukuleli-Band. Es lebe die Musik!

Von Haig Latchinian