Belgershain/Köhra. Polizeiliche Ermittlungen laufen derzeit wegen einer Sexualstraftat, die sich am Sonnabend in Köhra ereignet hat. Laut Polizei verging sich ein Mann an zwei jungen Mädchen. Im Verdacht steht eine konkrete Person, die zurzeit in Leipzig wohnt.

„Es gibt eine Gefährderansprache", teilte Maria Braunsdorf von der Pressestelle der Leipziger Polizeidirektion auf Anfrage mit. „Das ist ein Mittel, um dem Betreffenden zu sagen, dass er falsch gehandelt und dies in Zukunft zu unterlassen hat. Wir geben ihm also damit zu verstehen, wir haben ihn im Auge.“ So lange ihm die Tat aber nicht nachzuweisen ist, gelte er rein rechtlich als unschuldig. Nichtsdestotrotz würden die Ermittlungen fortgesetzt, die noch am Anfang stehen.

Zuerst bekannt wurde der Vorfall durch einen Facebookeintrag. Darin hieß es, ein Perverser habe sich von zwei 13-jährigen Mädchen im Gegenzug für kleine Geschenke an sein bedecktes Geschlechtsteil fassen lassen, Eltern sollten auf ihre Kinder aufpassen. Abgebildet war in diesem Kontext das Fahrzeug des Verdächtigen mit Kennzeichen. Rund sieben Stunden war der Beitrag im Internet zu sehen und fand eine enorme Verbreitung, fast 100-mal wurde er geteilt.

Polizeisprecherin Braunsdorf warnt in diesem Zusammenhang: „Wer so etwas postet, muss sich bewusst sein, dass er sich selbst strafbar machen kann, wenn sich der Vorwurf als unrichtig herausstellt.“ Wird jemand fälschlicherweise in Verruf gebracht, könne das den Tatbestand der Verleumdung erfüllen.

Von FP