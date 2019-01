Grimma

Am Mittwochmorgen kontrollierten Polizisten in der Bahnhofsstraße in Grimma einen 41-Jährigen. Der Mann hatte in einer Plastikdose mehr als zwei Gramm einer kristallinen Substanz und eine große Menge Bargeld bei sich. Er steht im Verdacht mit illegalen Drogen zu dealen. Nun muss er sich voraussichtlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von LVZ