Mutzschen-Wermsdorf: Jubiläum wird mit Ausstellung gewürzt

Auf stolze 140 Jahre blickt der Rassegeflügelverein Mutzschen-Wermsdorf und Umgebung. Dank seines Jubiläums richtet der Verein in diesem Jahr die Kreisgeflügelschau für das Muldental aus. 60 Züchter werden am 18. und 19. November erwartet und zeigen in der alten Reithalle in Mutzschen fast 500 Tiere. Die Tombola lockt mit 500 Preisen.