Mutzschener Familie gewinnt bei LVZ-Aktion Sommer im Sucher

Grimma/Mutzschen. Die Sieger stehen fest: Der Preis im Rahmen der LVZ-Urlaubsfoto-Aktion Sommer im Sucher geht nach Mutzschen. Stephanie März (30) hat für ihr Foto von der zweijährigen Leni auf ‚Möwenjagd’ am Strand von Trassenheide nach einstimmigem Jury-Entscheid den 75-Euro-Einkaufsgutschein für Galeria Kaufhof in Leipzig erhalten. Die späte Übergabe des Preises hat einen ganz einfachen Grund: Stephanie war mit Leni und ihrem Mann Daniel Zack (35) schon wieder im Urlaub. Und für die kleine Leni war es ein ganz besonderer: Zum ersten Mal in ihrem jungen Leben ging’s mit dem Flieger nach Mallorca. Nun sollte aber niemand denken, Familie Zack/März macht nur Urlaub. Während Daniel in Mutzschen eine eigene Kfz-Werkstatt betreibt, fährt Stephanie täglich in ihren Friseursalon nach Grimma. „Wir sind beruflich schon ganz schön eingebunden, nehmen uns nur zweimal im Jahr kurzzeitig raus“, meint die Preisträgerin. Einen weiteren freien Tag brauchen die drei nun allemal: Zum Umsetzen des Gutscheines in Leipzig. Da Klein-Leni die Möwen so mag, gibt es ja vielleicht obendrauf einen Zoobesuch.

An der LVZ-Foto-Aktion haben sich in diesem Jahr wiederum mehrere Hundert Leser beteiligt. Ihre Bildmotive waren so bunt und vielfältig, wie Urlaub nur sein kann. Herzlichen Dank allen, die mitgemacht haben! Eine Jury aus Bildjournalisten und Redakteuren der Leipziger Volkszeitung hat die jeweiligen Siegerfotos ausgewählt.

Von Andreas Döring