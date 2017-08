Mutzschener Kinder werden in der Kirche eingeschult

Grimma/Mutzschen. Welcher Grundschüler in Sachsen kann schon behaupten, dass er in einer Kirche eingeschult worden ist? Die Mutzschener Erstklässler des Schuljahrgangs 2017/2018 werden das eines Tages ihren Enkeln berichten können. Und das kam so.

Die Elternvertretung machte, weil es in Mutzschen keinen geeigneten Raum gibt, aus der Not eine Tugend und favorisierte letztlich die Mutzschener Kirche für die Feierstunde. 15 Kinder werden dort am Sonnabend die Einschulungsfeier erleben, allerdings ohne Gottesdienst. „Wir haben diesen Ort gewählt, da uns die Stadt Grimma untersagte, die Großküche in Mutzschen zu nutzen. Das ist der einzige große Raum in unserem Ort“, erklärt Elternsprecher Benjamin Höhne.

Im September 2016 hatte die Elternvertretung davon erfahren, dass die Großküche bauliche Defizite aufweist. „Aus brandschutztechnischen Gründen ist der Saal nicht nutzbar. Das habe ein Baugutachten ergeben“, erklärt der Grimmaer Pressesprecher Sebastian Bachran auf Nachfrage. Es würden unter anderem Rettungswege und Brandschutztüren fehlen.

Mehrere Angebote für die Feier

„Etwa 60 000 bis 70 000 Euro kostet die Sanierung“, weiß die Grimmaer Amtsleiterin für Jugend, Soziales und Kultur, Jana Kutscher. „Wir sind mit dem Ortschaftsrat im Gespräch, um das Objekt zu erhalten. Angedacht ist, einen Betreiber zu suchen“, so Kutscher weiter. Sie kümmerte sich jedoch um einen Ausweichveranstaltungsort und ließ damit die Mutzschener nicht im Regen stehen. „Wir hatten mehrere Angebote für die Schulanfangsfeier“, erklärt Höhne. Dazu gehörte, mit den Nerchauer Kindern im Bürgerhaus Nerchau zu feiern. Weitere Vorschläge waren, das Firmengelände von Eskildsen oder die Gaststätte in Mutzschen zu nutzen. Die Stadt Grimma hätte auch dafür gesorgt, ein Festzelt auf dem Schulhof der Grundschule in Mutzschen aufzustellen. „Wir haben uns für die Kirche entschieden, da der Kirchenvorstand auf uns zugekommen ist, und wir an einem zentralen Ort feiern wollten“, erklärte Höhne. „Wir stellen das Kirchengebäude gern für die Feierlichkeiten zur Verfügung“, sagt Lutz Kretzschmar vom Kirchenvorstand.

Unkompliziertes Miteinander

Im Ortschaftsrat Mutzschen sei das Problem diskutiert worden, erzählt er. Ein Bürger habe das Gotteshaus als Veranstaltungsort angeregt. Schon am nächsten Tag wurde die Kirchgemeinde gefragt, ob sie sich eine solche Veranstaltung vorstellen könne. „Wir sind offen für alles. Natürlich wollen wir, dass der Charakter der Kirche nicht verloren geht“, sagt Kretzschmar. Deshalb habe er mit den Elternvertretern abgesprochen, wie die Ausschmückung der Kirche erfolgen kann. Im Übrigen mische sich die Kirche nicht in die Einschulungsfeier ein.

„Am Donnerstag und Freitag soll die Kirche festlich ausgestaltet werden“, sagt er. Benjamin Höhne freute sich über das unkomplizierte Miteinander von Schule und Kirche. „Wir werden um 9.30 Uhr eine Feierstunde durchführen. Anschließend geht es mit der Feuerwehr zur Grundschule. Dort werden die Zuckertüten verteilt, und die Kinder lernen ihr Klassenzimmer kennen“, sagt er. „Für die Eltern und Kinder wird die außergewöhnliche Einschulung sicherlich lange in Erinnerung bleiben“, so Höhne.

Von Cornelia Braun