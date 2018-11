Grimma/Mutzschen

Als Natur-Ausgleich für den Bau von Windkraftanlagen zahlt die Windfarm Mutzschen Nord GmbH der Stadt Grimma Geld. Diese sogenannte Kompensation regelt auch der dritte Vertrag zwischen beiden Partnern, dem der Stadtrat vor einem Jahr zustimmte.

Dem Papier zufolge werden die Mittel zur naturnahen Umgestaltung des Mutzschener Wassers in Wagelwitz verwendet. Alles in allem hat das Unternehmen der Stadt in diesem Jahr 80 800 Euro überwiesen und damit rund 35 000 mehr als geplant.

Der Verwaltungsausschuss beschloss jetzt auf Vorschlag der Verwaltung, diese Mehreinnahme ebenfalls in das Vorhaben am Bach zu stecken.

Von fpr