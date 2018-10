Grimma/Mutzschen

Gemeinsam mit Kindern dank farbenfroher Mosaikbilder die mausgraue Außenfassade der Mutzschener Grundschule aufzuhübschen, ist das nächste Ziel der freischaffenden Künstlerin Britta Schulze. Zunächst aber müssen es die zwei Innenwände am Eingang der Bildungsstätte tun. Dazu hat die Leipzigerin seit Montag ein gutes Dutzend Ferienkinder des Hortes „Mutzschener Parkgeister“ um sich geschart. Nach fünf Tagen intensiver Arbeit präsentieren sie am Sonnabend um 10 Uhr ihr Mosaik-Werk und laden alle Mutzschener ein, sich ein Bild von den Bildern zu machen.

Viertes Projekt mit Künstlerin in Mutzschen

Es ist das bereits vierte Projekt, das Schulze mit Mutzschener Kindern während der Ferienzeit umsetzt. 2016 und zweimal im vorigen Jahr erarbeitete sie mit Erst- bis Viertklässlern große Graffiti-Bilder auf Platten, die an ruinöse Häuser im Mutzschener Zentrum angebracht wurden und tote Türen und Fenster ersetzten. Ein künstlerisches Projekt, das für Aufmerksamkeit in der früheren Kleinstadt sorgte, die 2012 nach Grimma eingemeindet wurde. Denn im Gegensatz zu anderen Orten ist in Mutzschen bei der innerstädtischen Sanierung wenig passiert. Und so sprühten die Mädchen und Jungen unter dem Motto „Ausblick in die Zukunft“ Bilder, wie sie sich ihren Heimatort vorstellen. Inzwischen sind die Arbeiten eingelagert.

Mosaik-Idee für graues Gebäude

Jetzt wollte Schulze, die in Leipzig eine Malschule betreibt, die Kinder in Mutzschen an etwas Neues heranführen. Das DDR-Grau am Gebäude von Schule und Hort brachte sie auf die Mosaik-Idee. „Die Innenwand im Eingangsbereich ist ein Anfang, mit der Außenwand würde ich das Projekt gern weiterführen“, gibt sie zu verstehen. „Um Mutzschen ein Stück bunter zu machen.“

Das Legen von Mosaikbildern und das Ankleben an die Wände mache nicht nur viel Spaß, sondern erfordere auch Fleiß und Durchhaltevermögen, weiß die Projektchefin. Die Kinder schaffen ihren Worten zufolge etwas Bleibendes – was für zusätzliche Motivation sorgt. Bereits in der Kunst-Projektwoche an der Grundschule hatte sie die teilnehmenden Sechs- bis Zehnjährigen auf die Arbeit in den Herbstferien eingestimmt. In dieser Woche nun wurden zunächst Entwürfe zu Papier gebracht. Die Kinder sollten sich dazu in ihrer Heimatgegend umschauen und entschieden sich für Bäume, Blumen, Tiere, Häuser oder Fahrzeuge. Dann fertigten sie Vorzeichnungen ihrer Motive an – zum Legen der Mosaiksteine. „Wir haben neue und alte Fliesen ebenso verwendet wie Mosaiksteine vom Baumarkt“, erklärt Schulze, die einst bei Arno Rink Malerei und Grafik studierte. Die Fliesen zerstückelten die Kinder eigenhändig mit dem Hammer.

Schulze: Kunst kann jeder

Die Kinder bräuchten kein Vorwissen, sagt Schulze. „Kunst kann jeder.“ Aus Erfahrung weiß sie, dass kulturelle Bildung und Lernen eine Einheit bilden und schaut ungehalten auf laut gewordene Pläne: „Würde Sachsen den Kunstunterricht abschaffen, würde sich das Land ein Bein stellen“, ist sich Schulze sicher. Kunst sei ein Mittel, Denkprozesse in Kreativität umzusetzen.

Auch deshalb sieht Schulze für sich in der kulturellen Bildung ein wichtiges Betätigungsfeld. Seit mehr als zehn Jahren bietet sie Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Gemeinsam mit der Prösitzer Künstlergut-Leiterin Ute Hartwig-Schulz brachte sie auch das Vorhaben in Mutzschen ins Laufen. Beide erarbeiteten das Konzept und sicherten sich per Antrag beim Bundesverband Bildender Künstler das nötige Geld aus dem bundesweiten Förderprogramm „Wir können Kunst“. Schule und Hort Mutzschen sind gern im Boot.

Kinder haben Spaß an der Arbeit

Die Kinder jedenfalls haben viel Spaß an der künstlerischen Arbeit. Viertklässler Dustin Kirsten (9), der aus den Mosaiksteinen ein Schiff gestaltet hat, gibt dem Projekt gleich mal „50 Sterne“. Begeistert ist auch Emy Meyer bei der Sache. „Wolken gefallen mir. Auf ihnen könnte ich bestimmt schweben“, begründet die Sechsjährige ihr Motiv. Noah Hanisch hat sich für die Bäckerei in Mutzschen als Mosaik-Objekt entschieden. „Hier kann man sich was kaufen, es ist ein wichtiges Haus für Mutzschen“, bekennt der Zehnjährige.

Von Frank Prenzel