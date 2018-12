Grimma

Alt werden ist nichts für Feiglinge. Wer wüsste das besser als Bundesverdienstkreuzträgerin Jutta Barthel, die jetzt im Kreise von Familie und Freunden ihren 90. Geburtstag feierte. Nicht genug damit, dass die schwerbeschädigte Frau in diesem Jahr zweimal operiert werden musste und kaum noch laufen kann, ist der Tod in ihrem Leben allgegenwärtig: „Wir Alten werden immer weniger. Namensforscher Horst Naumann, Schuldirektor Gerhardt Gimpel, Storchenvater Rudi Berger – so viele einstige Weggefährten haben uns verlassen.“

Erinnerungen an den Feuersturm

Weil sie selbst nicht mehr zu Trauerfeiern gehen kann, bleiben ihr nur das briefliche Kondolieren oder die Beileidsbekundungen per Telefon. Sie gehöre inzwischen zu den wenigen noch lebenden Augenzeugen der Bombennächte von Leipzig: „In der Nähe vom Eilenburger Bahnhof geriet ich als Schulmädchen in den Feuersturm. Nur weil wir in den Tunnel flüchten konnten, haben wir überlebt.“ Die in Schutt und Asche liegenden Häuser, die verkohlten Überreste ihrer Mitschüler – für Jutta Barthel ein lebenslanges Trauma.

Jutta Barthel feiert 90. Geburtstag – auf diesem Bild ist sie bei den Feierlichkeiten zu ihrem 85. Geburtstag zu sehen (Archivbild). Quelle: Klaus Peschel

Jutta Barthel – die engagierte Lehrerin

Als junge Großstädterin sollte sie nach ihrem Lehrerstudium eine siebte Klasse in Mutzschen übernehmen. Sie weiß es noch wie heute: „Es war an einem Sonntagabend, als ich mich auf große Weltreise begab!“ Mit dem Zug fuhr sie bis Wurzen, stieg dort um und nahm die Muldentalbahn Richtung Neichen. Von hier aus brachte sie der Wilde Robert schließlich bis Mutzschen.

Auf dem Bahnhof ging zur Begrüßung erst einmal das Licht aus. „Es war kalt und es lag Schnee.“ Die Bahnhofstraße lief sie mit zwei schweren Taschen hinunter, die Arme wurden immer länger. Bei Pfeiffer Gustav, dem Gerber an der Flut, stieg sie ab. „Ein Kulturschock“, erinnert sich Barthel. 17 Steinstufen führten zum Plumpsklo hinunter. Fließendes Wasser gab es nur im Erdgeschoss. Auf Ziegelsteinen lag die Matratze.

Es begann mit einer Heimatstube

Sehr bald erfuhr die Leiterin der an der Schule neu gegründeten AG „Junge Historiker“ von einem wahren Schatz: Bei Torfsticharbeiten im heutigen Göttwitzsee wurde eine Kreuzbalkenfibel aus Bronze entdeckt. Baumeister Richard Thierbach, Lehrer Alfred Leber sowie Pionierleiter Willy Zerson hüteten jede Menge Funde in der von ihnen initiierten Heimatstube. „Diese übernahm Barthel nicht nur, sondern machte sie innerhalb eines halben Jahrhunderts zu einem allseits beachteten und geachteten Museum“, würdigt Heimatforscher Rudolf Priemer das beispiellose Engagement, für das die ehrenamtliche Museumsleiterin mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Heimatpreis geehrt wurde.

In ihrer Position als Museumsleiterin stellte Jutta Barthel unter anderem Führer durch den Wermsdorfer Forst vor (Archivbild). Quelle: Roger Dietze

Jutta Barthel – die engagierte Museumsleiterin

Dass das Museum im Zuge der Eingemeindung Mutzschens nach Grimma ausgelagert werden musste, bedauert sie sehr. Das Museum war ihr Lebenswerk. Doch in den Erinnerungen ganzer Generationen von Mutzschenern sei die Erinnerung daran noch immer wach, weiß Barthel: „Regelmäßig melden sich ehemalige Schüler. Sie schwärmen von den Vorträgen zu Mutzschens Diamanten, Via Regia und Mori Ogai, dem japanischen Goethe, der während des Kaisermanövers ein paar Tage in Mutzschen wohnte. Das tröstet und tut gut.“ Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) lobt die Jubilarin als „fanatische Geschichtsfreundin“, sämtliche Museumsstücke seien katalogisiert und gesichert, verspricht er.

Über 20 Jahre und bis zu dessen Tod pflegte die tapfere Frau ihren querschnittsgelähmten Ehemann Eberhard. Längst ist Jutta Barthel selbst auf Hilfe angewiesen, kann sich dabei ganz auf ihre Kinder Achim und Petra stützen. Ihr Geist ist nach wie vor topfit. Kein Tag ohne Zeitunglesen. Sie freut sich über die Künstlerin Ute Hartwig-Schulz, die auf ihrem Prösitzer Hof jungen Künstlerinnen mit Kind produktive Aufenthalte ermöglicht. Sie ärgert sich über den launischen Mister President in Amerika, der die Welt nicht gerade sicherer mache: „Nie wieder Krieg – das hatten wir uns nach dem Krieg geschworen.“

Von Haig Latchinian