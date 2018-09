Colditz

Ältere Colditzer reagieren besorgt: Sind unsere Schenkungen überhaupt noch sicher? Es hat sich herum gesprochen. Das Städtische Museum in der Tiergartenstraße ist vollständig geräumt. Mancher vermutet gar, dass seine Schätze in Richtung Dresden verschleudert würden. Und das, obwohl Generationen von Colditzern ihre Spenden einst der Stadt vermachten – nicht für Geld, sondern „ein Stück Ewigkeit“.

Sammlung im Schloss zwischengelagert

Regina Thiede, Museologin bei der Schlösserverwaltung Sachsen, bestätigt: „Ja, es stimmt. Das Museum ist inzwischen komplett leer, die konservatorischen Bedingungen waren zuletzt unzureichend.“ Im gleichen Atemzug beruhigt sie: „Nichts davon kommt nach Dresden. Die mehrere Zehntausend Objekte umfassende Sammlung befindet sich nun im Schloss Colditz – ist in Kirchen- und Fürstenhaus sowie Expeditionsgebäude zwischengelagert. Langfristig wollen wir alles im Schleinitzhaus archivieren.“

Cornelia Hippe-Kasten, CDU-Kreisrätin und Stadträtin in der Stadt Colditz. Hauptberuflich ist sie die Geschäftsführerin der Gesellschaft Schloß Colditz und somit für Kulturveranstaltungen und das Museum zuständig. Quelle: Thomas Kube

Cornelia Hippe-Kasten, Geschäftsführerin der Schlossgesellschaft, saß bis voriges Jahr in der Tiergartenstraße 1: „Wir hatten im Museum unsere Administration. Außerdem führten wir noch Besucher durch die Räume. Von Postuniformen bis zu Köhlermünzen – das Interesse der Öffentlichkeit war bis zuletzt da.“ Hippe-Kasten hofft, dass der Freistaat Sachsen sein Versprechen einlöst, die stadtgeschichtliche Sammlung dauerhaft im Schloss zu integrieren.

Genau das wurde 2012 vertraglich festgeschrieben. Nach entsprechendem Stadtratsbeschluss übereignete Colditz die stadtgeschichtliche Sammlung dem Freistaat, seines Zeichens Eigentümer des Schlosses. Einzige Bedingung: Sämtliche Exponate müssen in Colditz bleiben. Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos): „Wir sind froh, dass das Land Sachsen unser Erbe sach- und fachgerecht bewahrt. Wir als Stadt hätten das niemals leisten können.“

Wertvolle Stücke des Handwerks und der Steingutfabriken

Das Museum in der Tiergartenstraße befand sich im letzten erhaltenen Colditzer Gebäude mit Barockfassade. Das Kreuzgewölbe im Hausflur sowie die Spindeltreppe aus Rochlitzer Porphyrtuff suchen ihresgleichen. Architekt Thomas Ranft ließ das Anwesen 1730 für den damaligen Colditzer Amtsmaurer Johann David Schönfeld errichten. 1938 wurde in dem eigens zum Museum hergerichteten Haus die stadtgeschichtliche Sammlung untergebracht.

Als Gründer des Museums gilt Bürgermeister Johannes Müller. 1874 führte er die städtische Kunstsammlung mit wertvollen Stücken des Colditzer Handwerks und der Steingutfabriken zusammen. Zunächst wurden die Exponate in der kleinen Ratsstube gezeigt, ehe man sie nach dem Ersten Weltkrieg auf dem Rathausboden einlagern musste. 1930 siedelte das Museum ins Schloss über, ehe es 1938 in der Tiergartenstraße seine dauerhafte Heimstatt bekam. Die Stadt hatte die Adresse über eine Zwangsversteigerung günstig erworben. Das traditionsreiche Haus, in dem sich eine Zigarrenfabrik befand, diente weitere 80 Jahre als Museum. Bis jetzt.

Veranstaltungen im Barockraum

Albert Peter Bräuer war von 1975 bis 1990 Museumsdirektor: „Einmalig dürfte die Sammlung zur Keramischen Industrie sein – von der Erfindung des ersten europäischen Hartporzellans mit ,Colditzer Erde’ bis zu dem in vielen Ländern hoch geschätzten Geschirr des VEB Porzellanwerks Colditz.“ Hingucker seien auch die reich verzierten klassizistischen Henkelvasen aus dem Hause Thomsberger & Hermann sowie das Kelchglas, das Kurfürst Friedrich August III. einst den Colditzer Schützen gewidmet hatte. Zu DDR-Zeiten beliebt waren zudem die Brigadeabende im Barockraum. Dort gab es Lesungen und Vorträge.

Für das Haus gibt es konkrete Pläne: „Demnächst wird unser Rathaus saniert“, sagt Hauptamtsleiter Hans-Peter Kiesel: „Da wir dann unser Trauzimmer nicht mehr nutzen können, soll das einstige Museum in der Tiergartenstraße als diesbezügliche Interimslösung fungieren.“

Von Haig Latchinian