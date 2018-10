Grimma

Tiefe Trauer herrscht im Grimmaer Reit- und Fahrverein. Vereinsmitglied Frank Butscher, der am Sonntag mit zwei Sportlerinnen (16, 17) in Grimma unterwegs war, ist mit seinem Gespann auf der Zufahrt zum Heimatsportverein verunglückt. Der 69-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und ist am Donnerstag verstorben.

Verein unterstützt Trauerarbeit der Mitglieder

„Für uns ist das unfassbar“, sagte Vereinsvorsitzender Freimut Zuhl am Freitag. Die Pferdesportfreunde hätten das Geschehen vom Unfall noch nicht verarbeitet. Jetzt traf sie die Schreckensnachricht vom Tod des Vereinsmitglied. Über Gespräche vor allem mit Kindern und Jugendlichen versuche der Vereinsvorstand, die Ereignisse zu erklären und die Trauerarbeit zu unterstützen. „Welche Auswirkungen das auf die Arbeit des Vereins haben wird, ist momentan nicht absehbar“, so Zuhl. Zu tief sitze der Schock.

Kutscher erlitt schwere Verletzungen

Auf leicht abschüssiger Fahrstrecke ist die Kutsche in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen und gegen einen Baum geprallt. Butscher erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er reanimiert werden musste. Verletzt wurden auch die beiden Frauen, die in der Kutsche saßen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mädchen konnten noch am Tag des Unfalls wieder nach Hause gehen.

Dekra hat die Kutsche geprüft

Zuhl versicherte, dass die Vereinsmitglieder in Gedanken bei den Angehörigen ihre Mitgliedes sind. „Wir konnten leider nichts machen“, so der Pferdesportler, der mit einer der ersten am Unfallort war. Obwohl Mitglieder des Vereins erste Hilfe leistete, habe der verunglückte Kutscher den Unfall nicht überlebt. Das tragische Unglück zeige, dass es im Pferdesport immer wieder zu unkalkulierbaren Situationen kommen könne.

Den Angaben des Vereinsvorsitzenden zufolge, haben Experten der Dekra die Kutsche inzwischen geprüft. „Technisch gab es keinerlei Mängel“, so Zuhl. Offensichtlich würden seine Vermutungen zutreffen, dass die Pferde auf dem Split von Bremsgeräuschen überrascht waren und deshalb unkalkulierbar reagiert hatten.

Von LVZ/gap/bis