Grimma/Großbothen. Die langwierige und schwierige Suche der Nachfolger hat ein Ende: Mit einer neuen Führungsspitze wird der Förderverein Grundschule/Hort/Kita Großbothen künftige Herausforderungen schultern. Der Großbothener Steuerbüro-Leiter Andreas Hörig (45) löste Ende November Louis Engelhardt, der Schatzmeister im Führungstrio bleibt, als Vorsitzenden ab. Krankenkassen-Fachwirtin Katrin Juhrich (42), die in Schönbach lebt, arbeitet jetzt als Vize im Vorstand. Engelhardts Kinder sind der Grundschule in Großbothen entwachsen. Damit riss der direkte Kontakt zur Bildungsstätte. Ein Jahr lang signalisierte er deshalb wie die anderen beiden alten Vorstandsmitglieder Marion Kühnel und Susann Fritzsche, das Amt abgeben zu wollen.

In einer Krise habe sich der Verein aber deswegen nicht befunden, es habe keinen Abbruch der Arbeit gegeben, sagt Andras Hörig, der sich wie Katrin Juhrich die Entscheidung nicht leicht machte. Beide sind schon anderweitig gesellschaftlich aktiv, Juhrich etwa als Schulelternsprecherin und im Schönbacher Feuerwehrverein. Hörig ist unter anderem Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, Vorstandsmitglied im Wirtschaftsverein Machern und Schatzmeister im Netzwerk Logistik Leipzig/Halle. Doch beide haben eine enge Verbindung zu den drei Einrichtungen. Drei Kinder der vierfachen Mutter Juhrich und beide Kinder Hörigs besuchen derzeit Kita oder Grundschule und Hort im Grimmaer Ortsteil. „Da hat man täglich Feedback“, sagt der neue Vereinschef.

„Im ländlichen Raum kämpfen viele Schulen ums Überleben, wir sind froh, in Großbothen eine Grundschule zu haben“, nennt Hörig eines seiner Motive, sich vor den Karren zu spannen. Sie müsse attraktiv bleiben, und da könne ein Förderverein viel bewegen. Im März vorigen Jahres erweiterte sich der 2007 für Schule und Hort gegründete Verein und unterstützt seitdem auch die Belange der Kita „Spatzennest“. „Man wollte Kräfte bündeln und einen Effekt mit Mehrwert erreichen“, so Hörig. Vor allem aber ging es darum, auch für die Kita die Abrechnung des Sponsorengeldes zu vereinfachen. Ohne einen Förderverein muss dies umständlich über die Kommune laufen.

Derzeit zählt der Verein 59 Mitglieder, und der neue Vorstand hat sich die 100 als hehres Ziel gesetzt. Der Jahresbetrag liegt bei zehn Euro, doch es gebe Eltern, denen selbst diese Summe weh tut, erläutert Hörig. Auch deshalb startet der Verein mit einem neuen Ansatz ins neue Jahr. Ab sofort übernimmt er für seine Mitglieder und Paten die Hälfte des Anteils, den Eltern bei Projekten der Einrichtungen zahlen müssen. Konkret wird das schon beim Zirkusprojekt der Grundschule im Frühjahr. Für jedes Kind hat das Elternhaus 15 Euro hinzulegen, Mitglieder des Vereins müssen aber nur 7,50 Euro zahlen. „So wollen wir auch einen Anreiz zur Mitgliedschaft schaffen“, betont Hörig.

Bei der Bilanz für 2016 hebt das neue Führungsduo zwei Projekte hervor. Im Kindergarten wurde für 2000 Euro ein Schuppen zum Pferdestall umgebaut. In den Boxen stehen nun Holzpferde, mit denen die Kinder spielerisch den Umgang mit Tieren lernen. Auch die Fahrtkosten zum Pferdehof nach Bahren finanzierte der Verein. Neben Sponsorengeldern warb er auch 4000 Euro von der Gerda-und-Klaus-Tschira-Stiftung ein und erneuerte damit 2016 den Lehrpfad zur Rausche. Weil die neuen Aluminiumtafeln weniger kosteten als gedacht, kann der Restbetrag jetzt in die Sanierung des Bolzplatzes von Hort und Schule gesteckt werden. Das ist das größte Vorhaben in diesem Jahr. „Der Platz muss ausgebaggert werden und braucht neuen Rollrasen“, erklärt Hörig.

Am 19. Januar kommt erneut eine Muttersprachlerin in den Englischunterricht der dritten und vierten Klasse, deren Honorarkosten der Verein übernimmt. Und auch die Beteiligung am Frühjahrsputz ist schon gebongt. Die weiteren Pläne fürs neue Jahr will der Vorstand erst noch schmieden. Fakt ist aber, dass es am Jahresende eine Feier zum zehnjährigen Bestehen des Vereins, der eine eigene Facebook-Seite hat, geben wird.

Übrigens will der Verein auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Grimma „auf gesunde Füße stellen“ und die Zusammenarbeit der Vereine untereinander befördern, wie Hörig und Juhlich zu verstehen geben.

