Naunhof

Mitreißende Trommel-Rhythmen, mystische Laser-Effekte, splitternde Holzplatten und dazu jede Menge musikalisch perfekt in Szene gesetzte Darbietungen aus der Welt des Kampfsports im Allgemeinen und des Karatesports im Besonderen: Die erste „Nacht der Kampfkunst“, zu der der in Naunhof beheimatete Verein AktivSport Saxonia am Sonnabendabend in die Naunhofer Parthelandhalle eingeladen hatte, hielt, was sie versprach.

Weltmeisterin im Mikro in Naunhof

Mit den klassischen Elementen des Kyokushin Karate, Schaukämpfen und Bruchtests gaben die AktivSport-Karateka am Sonnabendabend in der Parthelandhalle Einblicke in ihren Trainings- und Leistungsstand. Quelle: Roger Dietze

Neben den Karateka des AktivSport-Vereins, der fast auf den Tag genau vor 20 Jahren von einem kleinen Häuflein Kampfsport-Interessierter aus der Taufe gehoben wurde, sorgten die Akteure des auf Judo und Jiu Jitsu spezialisierten Wurzener Vereins Asahi für ein fernöstliches Ambiente in der parthestädtischen Veranstaltungsörtlichkeit. In dieser ging am Sonnabend das aus dem AktivSport-Präsidenten Michael Schramm und dessen langjährigem Schützling Ulrike Winkler (geborene Thiele), ihres Zeichens Karate-Weltmeisterin von 2012, bestehende Moderatoren-Duo auch auf die Erfolgsgeschichte des gastgebenden Vereins ein.

Fokus auf Nachwuchs-Training

Unter dem Namen Kushanku Dojo ursprünglich als reiner Karate-Verein aus der Taufe gehoben, öffnete sich der Verein sukzessive weiteren Sportarten und beherbergt mittlerweile neben den Kampfsportlern auch Fechter, Ringer sowie Reha- und Fitnesssportler unter seinem Dach. Ein großes Augenmerk legt der mit Trainingsstätten in Naunhof, Frohburg, Bad Lausick, Grimma und Deuben vertretene Verein, der im Ergebnis dieser Entwicklung 2010 den Namenswechsel zu AktivSport Saxonia vollzog, auf den Nachwuchs, was in dem Angebot Kindersport seinen Niederschlag gefunden hat.

Die Kampfkunstnacht – ein Volltreffer Kommentar „Denke immer nach und versuche dich ständig an Neuem“, heißt eine der 20 Regeln des Karate. Ganz in diesem Sinne lud der Verein AktivSport Saxonia am Sonnabend zur ersten „Nacht der Kampfkunst“ in die Naunhofer Parthelandhalle ein. Und er kam nicht mit leeren Händen, was „ Karate“, aus dem Japanischen übersetzt, heißt. Denn nicht nur die Karateka gaben einen Einblick in die faszinierende Welt des Kampfsports, sondern auch der Verein in seine 20-jährige Geschichte. Und die ist mindestens ebenso beeindruckend wie die zahlreichen Titel, die die Kampfsportler schon holten. 1999 als Kushanku Dojo mit gerade einmal neun Mitgliedern auf die Matte getreten, trainieren mittlerweile im Verein etwa 750 Mitglieder unter Anleitung lizenzierter Trainer und Übungsleiter in über 50 Reha-, Sport- und Fitnesskursen. Die am Sonnabend ausverkaufte Parthelandhalle zeigte zum einen, wie fest verankert AktivSport Saxonia mit seiner wachsenden Zahl an Trainingsstätten inzwischen im Leipziger Land ist, und zum anderen das große Interesse, sich über Trainingsangebote gleich vor der Haustür zu informieren und so vielleicht die erste Hürde zu nehmen, um den zu Neujahr gefassten Vorsatz zu mehr sportlicher Betätigung in die Tat umzusetzen. Und wie könnte die Motivation wohl besser geweckt werden als durch eine perfekte Show. Die „Nacht der Kampfkunst“ war somit inhaltlich wie vom Zeitpunkt her ein Volltreffer. Nachschlag erwünscht. i.alekowa@lvz.de

Jugendaustausch mit Japan

Auch auf dieser Strecke unterwegs ist die AktivSport-Sportjugend, die abteilungsübergreifend in Absprache mit der Vereinsführung eigene Aktivitäten auf die Beine stellt. „Auf Landesebene haben wir im vergangenen Jahr den Zuschlag für die Förderung eines Jugendaustausches mit Japan erhalten, sodass wir in diesem Jahr japanische Karateka bei uns begrüßen und diesen in 2020 einen Gegenbesuch abstatten können“, berichtet Michael Schramm, dessen Verein nicht nur einer der mitgliederstärksten im Landkreis Leipzig, sondern zudem der größte Arbeitgeber unter den Vereinen zwischen Kohren-Sahlis und Röcknitz ist.

Feuerwehr und Rotes Kreuz als Unterstützer

Apropos Arbeit: Viel davon musste geleistet werden, um die erste Nacht der Kampfkunst in Naunhof auf die Beine zu stellen. „Tatkräftige Unterstützung haben wir unter anderem von der Naunhofer Feuerwehr und vom Deutschen Roten Kreuz erhalten“, so Schramm, dessen Verein in der jüngeren Vergangenheit zweimal mit dem Qualitätssiegel „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“ und im Vorjahr zudem mit dem Gütesiegel „Sport pro Gesundheit“ ausgezeichnet wurde.

Leistungen europaweit gewürdigt

In den Jahren seit seiner Gründung hat sich Kushanku Dojo respektive AktivSport Saxonia auch in den Hochburgen des Karatesports einen Namen gemacht. „Die Leistungen unserer Sportler werden auch im russischen und ukrainischen Raum sowie in Japan anerkannt“, so der AktivSport-Präsident, dessen in einem Wettkampfteam zusammengefasste Schützlinge auch europa- und darüber hinaus weltweit bei Turnieren aktiv sind. Entsprechend anspruchsvoll ist das Training. „Die Mitglieder unseres Wettkampfteams trainieren drei- bis fünfmal in der Woche und darüber hinaus vor Turnieren auch zweimal am Tag“, erläutert Michael Schramm.

Von Roger Dietze