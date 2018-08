Grimma

Für den Ernstfall gerüstet sein: Unter diesem Motto kamen am Sonnabend knapp 30 Kinder und Jugendliche der DRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Grimma innerhalb des DRK-Kreisverbandes Muldental auf dem Gelände des Seesportvereins Albin Köbis am Grimmaer Muldeufer zusammen. Um dort an verschiedenen Stationen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren, die sie in die Lage versetzen, in Zukunft Menschenleben zu retten. Ernstfälle wie das 2013er-Hochwasser, bei dem die Grimmaer Wasserwachtler letztmalig im (Ernstfall-) Einsatz waren.

Hilfestellung bei Großveranstaltungen

„Wir leisten aber auch regelmäßig bei Veranstaltungen, wie dem Muldental-Triathlon oder den Sportabzeichen-Wettkämpfen, Hilfestellung, wobei bei diesen Gelegenheiten unsere Nachwuchsleute ab 16 Jahren ihre ersten Erfahrungen sammeln“, berichtet Wasserwacht-Jugendleiterin Annett Lehmann, die rund die Hälfte ihrer Schützlinge beim diesjährigen Trainingslager begrüßen konnte. „Mit unseren insgesamt 60 bis 65 Kindern und Jugendlichen sind wir im Nachwuchsbereich nicht nur sehr gut aufgestellt, sondern diese Zahl stellt für uns hinsichtlich unserer Betreuungsmöglichkeiten auch die Obergrenze dar“, so Lehmann. Dass man zum Führen einer Warteliste im Nachwuchsbereich gezwungen sei, liege zum einen in den begehrten Schwimmkursen begründet, zum anderen in der guten Qualität der von ihren Mitarbeitern geleisteten ehrenamtlichen Arbeit.

Trainer verbinden Theorie mit Praxis

Zum harten Betreuerkern der Wasserwacht Grimma gehört Melanie Koch, die am Sonnabend die Trainingslager-Teilnehmer beim Anlegen eines Druckverbandes betreute. „Bei solcherart praktischen Übungen ist einem die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen gewiss, wohingegen es bei der theoretischen Wissensvermittlung nicht immer ganz so einfach und entsprechend hilfreich ist, die Theorie stets mit Praxisteilen zu kombinieren“, so die 29-Jährige, die seit fast zwei Jahrzehnten der Grimmaer Wasserwacht die Treue hält. Wie der Name verrät, dreht sich bei dieser Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes alles um das nasse Element. Doch neben der Ausbildung zum Rettungsschwimmer und dem Erlernen verschiedener Schwimmarten ist auch die Erste Hilfe ein untrennbarer Bestandteil der Schulungen des Wasserwacht-Nachwuchses, der neben dem Erlernen des Anlegens eines Druckverbandes in einer weiteren Station zum Herausfinden von 20 Gegenständen angehalten war, die in eine Sanitätstasche gehören. Denn diese zählt zum Standardrepertoire, wenn die jugendlichen Wasserwachtler im Alter ab 16 Jahren in Freibädern, an Seen sowie bei der Absicherung von Sport- und Kulturveranstaltungen im Einsatz sind.

Mitglieder aus dem gesamten Muldentalkreis

Darauf arbeitet auch Alex hin, der über einen der Schwimmkurse zur Grimmaer Wasserwacht fand. „Allerdings war es auch unabhängig von diesem Kurs mein Wunsch, der Ortsgruppe beizutreten, weil mir Schwimmen sehr viel Spaß bereitet“, so der Zwölfjährige, der in Altenhain und damit wie die meisten Grimmaer Nachwuchs-Wasserwachtler nicht in der Großen Kreisstadt zu Hause ist. „Unsere Mitglieder kommen aus dem gesamten Muldentalkreis“, berichtet Jugendleiterin Annett Lehmann.

Von Roger Dietze