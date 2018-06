Naunhof/Lindhardt

In der Nacht zum Sonntag schlugen Flammen aus dem Fenster eines fünfgeschossigen Neubaublocks in der Karl-Liebknecht-Straße im Naunhofer Ortsteil Lindhardt. Dunkle, dicke Rauchschwaden waren weithin zu sehen und Flammen loderten meterhoch auf einem Balkon.

Ein Anwohner, der aufmerksam geworden war, informierte Feuerwehr und Polizei. Anschließend veranlasste er, dass sämtliche Bewohner das Haus verließen und sich an einer angrenzenden Wiese in Sicherheit brachten. Auch der Mieter des zweiten Obergeschosses, in dessen Wohnzimmer das Feuer ausgebrochen war, befand sich unter ihnen. Er musste aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation später in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es letztlich, bevor es noch größeren Schaden verursachen konnte. Die Wohnungen waren aufgrund der Rauchentwicklung nicht bewohnbar – deren Mieter mussten woanders übernachten.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Wohnzimmer aus – die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung sind aufgenommen worden.

Von thl