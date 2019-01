Seifertshain/Großpösna

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der K7923 in Seifertshain bei Großpösna zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Nach Polizeiangaben vor Ort befuhr gegen 22.45 Uhr ein Ford Mondeo die Ortsdurchfahrt in südliche Richtung auf der „ Mittelstraße“, die als Hauptstraße ausgewiesen ist.

Crash mit zwei verletzten Frauen

Auf der Kreuzung „Zur Höhe“-„Kirchstraße“, die sich im Ortszentrum befindet, kam es zur Kollision mit einem Fiat Kleinwagen, der aus der Seitenstraße Zur Höhe kam, nachdem dieser das Stoppschild überfahren hatte.

Durch die Kollision mit einem Ford wird der Fiat Kleinwagen in ein Gartengrundstück geschleudert. Quelle: Frank Schmidt

Der Aufprall war so heftig, dass der Kleinwagen in den Garten eines Eckgrundstückes geschleudert wurde und der Ford in entgegengesetzter Richtung zum Stehen kam.

Feuerwehren aus Naunhof und Großpösna im Einsatz

Der Rettungsdienst bekam von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Naunhof und Großpösna technische Hilfe, damit die zwei verletzten Frauen sowohl aus dem Fiat als auch aus dem Ford in ärztliche Obhut genommen werden konnten.

Die Mittelstraße als Ortsdurchfahrt von Seifertshain wird für mehrere Stunden gesperrt. Quelle: Frank Schmidt

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ortsdurchfahrt war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Von Frank Schmidt