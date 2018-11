Naunhof

Jedes Jahr gibt es Ostern, Pfingsten und Weihnachten eine neue Kreation von Naunhofs kultigem Holzbildhauer Günther Schumann. Auch wenn der stramm auf die 85 zugeht, bleibt er sich treu. Allerdings kommt das sonst schnitzende Schlitzohr diesmal mit einer Überraschung um die Ecke: Während im Zeitalter des Klimawandels alle Welt den Kunststoff verteufelt und auf Holz umschwenkt, setzt ausgerechnet der Holzbildhauer zur Abwechslung auf Plaste und Elaste. Er setzt nicht nur darauf, er sitzt sogar darauf.

Aus einer handelsüblichen blauen Regentonne werkelte der Tausendsassa einen Einmann-Allwetter-Strandkorb, den „Blauen Saggsn“. Dessen komfortables Oberteil ist klappbar, die Sonnenblende aus Blumenkästen gefertigt, die Sitzfläche mit Schonbezügen ausgelegt. „Wozu brauche ich noch eine Tonne? Es regnet doch nicht mehr.

Günther Schumann mit seinen zwei Neuheiten: dem leuchtenden Wanderstock und dem aus einer Regentonne gefertigten Einmann-Allwetter-Strandkorb, genannt Blauer Saggse. Quelle: Haig Latchinian

Stattdessen gibt’s Sonne satt – das ganze Jahr.“ Folglich räkelt sich der rüstige Rentner auch in der kalten Jahreszeit in seinem Strandkorb. Die Vorteile des Einsitzers lägen auf der Hand. So könne er selbst im Garten bequem Urlaub von seiner Frau machen. Die schüttele eh nur den Kopf, wenn er seinen „Gaggsch“ mache.

Schöpfer des ergrauten Martin Luther

Wen und was hat das Original nicht schon alles kreiert?! Den ergrauten Martin Luther etwa, Naunhofer Klapsmühlen und Maria Kalaschnikowa – eine Engelin mit Flügeln zwar, aber auch mit Stahlhelm, Maschinengewehr und Patronengürtel. In Anlehnung an die oberägyptischen Tempelanlagen gestaltete er einen Obelisken, auf dem die politischen Parteien – verschiedenfarbig als Schnecken dargestellt – um die Gunst ihrer Wähler „schleimen“. Der Preis ist heiß: Ein Krautkopf auf der Spitze des Bauwerks.

Günther Schumann stiftete die Lutherbüste für die Erdmannshainer Kirche. Quelle: Haig Latchinian

Er sei nun mal geprägt von der Nachkriegszeit. Seine Generation habe Kreissägen und Rasenmäher aus alten Waschmaschinen gebaut, Fernsehantennen aus Neonröhren und Alurohren. „Die zermüllerten Kartoffeln wanderten im Stoffbeutel in die Wäscheschleuder, wenn es uns nach Klößen war.“ Not mache erfinderisch. Stichwort erfinderisch: „Babababa! Meine neue Erfindung: Spazierstock mit Warnblinker!“ Auch diesmal nicht aus Holz, sondern aus Kunst-Stoff, genauer aus bruchsicherem Glas.

Erfindungen ohne Rückruf-Aktion

In die Röhre habe er ein flackerndes Hundehalsband gemehrt, sagt der Sachse mit breitem Grinsen: „Warum soll nur Waldi beleuchtet sein, während ich im Finstern in die Kneipe gehe?!“ Der Clou: Sein Sicherheits-Spazierstock mit Intervallschaltung lässt sich bequem an den Fahrrad-Gepäckträger montieren. So mutiert der strampelnde Naunhofer selbst im hohen Alter nicht zum Verkehrshindernis. Die Entwicklungszeit betrug etwa ein Jahr. Doch anders als bei Neuerungen großer deutscher Automarken müsse er seine Erfindungen garantiert nicht zurück rufen.

Auch diese zwölf Charaktere aus Holz hat Günther Schumann selbst angefertigt. Quelle: Thomas Kube

Der Einmann-Allwetter-Strandkorb sei kein Alterssitz. Seine Kur heiße immer noch Arbeit. Er werde nie aufhören, in seine Werkstatt zu krabbeln. In der „Sperlingslust“ fühlt er sich zu Hause.

Er, der listig-lustige Ur-Naunhofer. Der in der Malzpiepe das Licht der Welt erblickte. Der sich zunächst im Brunnenbau, später bei Sachsenpelz und im RAW verdingte, bevor er 1978 die Bildhauerwerkstatt seines einstigen Lehrmeisters Erich Hille übernahm. Er wünscht sich Frieden und Gesundheit. Toi, toi, toi, sagt er und klopft dreimal auf – Holz. Holz bleibe auch künftig sein Kunststoff. Natürlich!

Von Haig Latchinian