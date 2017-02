Naunhof: Fußgängerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Naunhof. Schwerer Verkehrsunfall in Naunhof im Landkreis Leipzig. Bei einer Kollision mit einem Pkw ist am Mittwoch eine Frau tödlich verunglückt. Sie war gegen 11 Uhr auf der August-Bebel-Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung Goethestraße mit einem Auto zusammenstieß. Obwohl der Notarzt mit dem Hubschrauber eingeflogen worden ist, konnte die Frau nicht gerettet werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Unfallopfer um eine 62-Jährige. Das Kriseninterventionsteam des Landkreises war im Einsatz. Zum Unfallhergang konnte die Polizei keine genauen Angaben machen.

Von bis