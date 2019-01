Naunhof

Seit langem wird in Naunhof darüber diskutiert, ob an den lackierten Laternenmasten Wahlwerbung erlaubt sein soll oder nicht. Jetzt schuf die Stadt Fakten mit einer geänderten Sondernutzungssatzung. Die Meinungen gehen jedoch auseinander, ob sie sich bewähren wird.

An jedem vierten der empfindlichen Masten dürfen künftig Parteien und politische Gruppierungen für sich werben, wenn Wahlen bevorstehen. „Die entsprechenden Laternen werden wir markieren“, kündigt Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak an. „Durch die Kennzeichnung bringen wir mehr Kontrolle rein. Wir werden auch genau hinschauen, dass die Plakate nach den Wahlen abgenommen werden.“

Beschädigten Aufkleber die Lacklaternen?

Skeptisch zeigt sich Mario Schaller von der Bürgerinitiative Naunhof. „Dann bringt also das Ordnungsamt Aufkleber an den Masten an“, gibt er zu bedenken. „Und nach der Wahl geht es los, um sie mit Spiritus zu entfernen, was den Lack ebenfalls beschädigen könnte.“ Brcak versichert jedoch, Aufkleber verwenden zu wollen, die sich leicht abziehen lassen. Eine andere Variante bringt Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) ins Spiel: „Wie es der TÜV bei Autokennzeichen macht, könnten wir sie einfach dran lassen und bei der nächsten Wahl überkleben.“

Halten sich alle an die Regel?

Dass das nun gültige System funktioniert, bezweifelt Gabriele Wegel ( CDU) grundsätzlich. Sie kämpft seit langem grundsätzlich gegen eine Neuregelung und meint: „Wie uns die Vergangenheit lehrte, wird sowieso wild plakatiert.“ Ihrer Meinung nach sollte der Landkreis, der eine Änderung der alten Ordnung forderte, finanziell für Schäden an den lackierten Laternen aufkommen.

Landratsamt sieht Gesetzesverstoß

Aus Sicht der Bornaer Behörde verstieß die bisherige Praxis in Naunhof höherrangigem Recht. Die Stadt schränke die vom Grundgesetz garantierte Mitwirkung der Parteien und Wählergruppen an der politischen Willensbildung ein, wenn sie ihnen nicht genügend Platz für deren Plakate zur Verfügung stellt. Dem Recht auf freie Meinungsäußerung werde nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen.

Nur 246 Lampenmasten, die aus Beton oder Holz bestehen, hatte die Stadt bis dato für die Plakatierung freigegeben. Das waren 13,8 Prozent aller Laternen. Die restlichen 2077, die seit den 1990er-Jahren aufgestellt wurden und einen Lack tragen, der durch Drahtbinder zerkratzt werden kann, wollte die Stadt stets schützen, um kostspielige Reparaturen zu vermeiden.

Wahlwerbung ohne Rücksicht auf Verluste

Zur Bundestagswahl 2017 jedoch zurrten Wahlwerber ihre Plakate ohne Rücksicht auf Verluste an den verbotenen Laternen fest. Zocher sah sich kurzerhand genötigt, die Sondernutzungssatzung und damit die Einschränkung der Plakatierung außer Kraft zu setzen. Das Landratsamt, das seine Entscheidung prüfte, gab ihm im Nachhinein Recht und drängte nun auf eine Satzung, die allen Seiten entgegenkommt.

Mit dem Kompromiss, nur jede vierte lackierte Laterne für Wahlwerbung freizugeben, kann laut Brcak die Kreisbehörde leben. Die Erlaubnis gilt allerdings wirklich nur für politische Parteien und Gruppierungen, die im übrigen ihre Plakate ab acht Wochen vor der Wahl und bis eine Woche nach der Wahl kostenfrei hängen lassen dürfen.

Weiter Einschränkung für andere Werbung

Werbung für Waren, Dienstleistungen und Veranstaltungen bleibt weiterhin an den lackierten Masten untersagt. Wer sie an anderen Stellen platziert, muss dafür Gebühren bezahlen – die entsprechenden Summen regelt die reformierte Sondernutzungssatzung neu. Eine Ausnahme gibt es für Vereine und Städte, die keine Gewinne erzielen wollen. Sie dürfen jeweils bis zu 20 Plakate zwei Wochen lang kostenfrei anbringen.

