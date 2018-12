Naunhof

In der Parthestadt werden auch im nächsten Jahr die Gewerbetreibenden die Möglichkeit haben, ihre Geschäfte an vier Sonntagen geöffnet zu halten. Die Stadträte beschlossen auf ihrer jüngsten Sitzung auf der Grundlage des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes eine entsprechende „Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr 2019“.

Naunhofer Advents-Special ist ein Höhepunkt

Um ein möglichst großes Besucherinteresse zu erreichen, werden die vier Tage auf jene Wochenenden verteilt, an denen in der Stadt größere Veranstaltungen stattfinden. Neben dem Veilchenmarkt (14. April) und dem Kartoffelfest (8. September) können die Geschäfte auch am Weihnachtsmarkt-Sonntag (1./2. Dezember) sowie im Rahmen des Naunhofer Advents-Specials (22./23. Dezember) ihre Türen öffnen.

Möbel Günz feiert Ende Januar

Zudem beschlossen die Naunhofer Stadträte, auch den 27. Januar zu einem verkaufsoffenen Sonntag zu machen. Hintergrund dafür bildet ein Antrag der Firma Möbel Günz KG, die an diesem Tag das Jubiläum ihrer Mitgliedschaft im Europäischen Möbelverband feiert. Auch dieser Beschluss basiert auf dem Sächsischen Ladenöffnungsgesetz, das den Kommunen im Freistaat einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag im Jahr anlässlich eines regionalen Ereignisses respektive einer regionalen Veranstaltung einräumt.

Die zusätzlichen Ladenöffnungszeiten werden an jedem der fünf verkaufsoffenen Sonntage im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr gewährt.

Von LVZ