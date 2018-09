Naunhof

Weil das Stadtsanierungsprogramm von Naunhof mit Ablauf des vergangenen Jahres beendet wurde, zog der Stadtrat am Donnerstagabend die Konsequenzen. Er hob die dazugehörige Satzung auf. Für alle Grundeigentümer, die ihre Ablösebeträge noch nicht gezahlt haben, wird’s jetzt ernst.

Über ihre Flurstücke, kündigte der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel an, werden Einzelgutachten erstellt. „Das geschieht möglichst noch dieses Jahr, damit wir die Bescheide schnell rausschicken können“, sagte er. Es gehe um 50 bis 80 Einzelgutachten. Liegen sie vor, würden Bescheide verschickt, „die aus der Erfahrung heraus in der Regel teurer ausfallen werden“, hatte Hertel Anfang des Jahres der LVZ gesagt. Durchschnittlich 400 Euro werde die Kommune pro Gutachten ausgeben müssen, mal viel mehr, mal viel weniger. Um diese Ausgaben begleichen zu können, könnten aber die auf Basis der Gutachten zu erhebenden Ablösebeträge verwendet werden, sodass es für die Kommune möglicherweise sogar zum Nullsummenspiel wird.

Naunhof verschönerte sich

Die Beträge werden laut Gesetz fällig, weil mit Einsatz staatlicher Fördermittel seit 1993 das Zentrum von Naunhof baulich aufgewertet wurde. Für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke müssen die 475 Eigentümer von Grundstücken im Sanierungsgebiet einen Ausgleich zahlen. Die meisten haben das bis Ablauf des Programms getan auf der Basis einer gutachterlich festgelegten Zoneneinteilung, nach der sich die Höhe der Ablösebeträge richtete.

Naunhof investiert

Alles Geld, das fristgerecht im Rathaus einging, immerhin 320 000 Euro, konnte die Stadt zusätzlich ins Sanierungsgebiet stecken. Sie verwandelte ein verwahrlostes Gelände zwischen Langer und Gartenstraße in einen Park, brachte die Sackgasse von der Leipziger Straße zum jetzigen Bauhofgelände in Schuss, baute eine Stichstraße von der Langen Straße in das Gelände des ehemaligen Bauhofs hinein und riss drei kommunale Gebäude an der Langen Straße und der Badergasse ab.

Vorteile ohne Sanierungssatzung

Mit Aufhebung der Satzung verschwinden alle Sanierungsvermerke aus den Grundbüchern. Das macht es den Eigentümern leichter zu bauen, denn es entfallen einige Vorschriften. Die Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH als Sanierungsträger erstellt jetzt die Endabrechnung des Programms, die dem Stadtrat vorgelegt werden soll.

Von Frank Pfeifer