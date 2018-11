Naunhof

Seine lackierten Straßenlaternen möchte Naunhof vor Beschädigungen schützen. Deshalb gilt seit langem ein Verbot, an ihnen Plakate aufzuhängen. Das Landratsamt hält diese rigorose Bestimmung aber für nicht rechtskonform und drängt jetzt massiv auf eine Änderung der städtischen Sondernutzungssatzung.

Landkreis pocht auf Wahlrecht

Dreh- und Angelpunkt ist die Werbung zu Wahlen. Naunhofs Regelung verstößt aus Sicht der Bornaer Behörde gegen höherrangiges Recht. Die Stadt schränke die vom Grundgesetz garantierte Mitwirkung der Parteien und Wählergruppen an der politischen Willensbildung ein, wenn sie ihnen nicht genügend Platz für deren Plakate zur Verfügung stellt.

Zu wenig Platz für freie Meinungsäußerung

In Naunhof existieren 2077 lackierte Laternen, das entspricht einem Anteil von 88,2 Prozent. Nur an den 246 restlichen, die aus Beton oder Holz bestehen oder verzinkt sind, dürfen laut Satzung Wahlplakate aufgehängt werden. Zu wenig nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde, zumal hinzukommt, dass die Parteien in Ammelshain gar keine Laterne nutzen können. Dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung werde nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen.

Naunhofer Satzung schon einmal außer Vollzug

Die Diskussionen sind nicht neu. Im Februar 2014 gab sich Naunhof eine reformierte Sondernutzungssatzung und legte darin fest, die Wahlwerbung zwar nicht mengenmäßig zu begrenzen, sie aber weiterhin an den empfindlichen Masten zu unterbinden. Die Realität sah aber anders aus. „Zur Bundestagswahl 2017 wurden an diesen Laternen Plakate ohne Rücksicht angebracht“, schildert Bürgermeister Voker Zocher (parteilos). Angesichts dieser Umstände und der gesetzlichen Bestimmungen setzte er damals die kommunale Sondernutzungssatzung kurzerhand vorübergehend außer Vollzug.

Nun aber will Naunhof eine Verfahrensweise finden, die dem Recht Rechnung trägt und gleichzeitig Lackschäden in Grenzen hält. Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak schlägt vor, Plakate an den lackierten Laternen weiterhin grundsätzlich zu verbieten mit der einen Ausnahme, dass an ihnen – zeitlich begrenzt – Wahlwerbung zulässig ist.

Parteien könnten Behinderung vorwerfen

Alternativen hat er bereits geprüft. „Wir könnten Plakatständer oder Großflächenplakate anschaffen und den Parteien zur Verfügung stellen“, sagt er. Doch das würde die Stadt nicht nur viel Geld kosten, ohne Einnahmen zu erzielen, weil Wahlwerbung kostenlos zu gestatten ist. Parteien und Gruppierungen, die andere Abmessungen als die angebotenen benötigen, könnten Naunhof außerdem Behinderung vorwerfen.

Erfahrungen anderer Kommunen zu Rate ziehen

Aus eigener Praxis weiß Michael Eichhorn (Linke), dass manche Kommunen die Anzahl der Wahlwerbeplakate begrenzt. „Es gibt kleine Orte, in denen ich nur eins aufhängen darf“, sagt er. Jörg-Dietmar Funke (Unabhängige Wählervereinigung) schlägt vor, lediglich eine begrenzte Menge von Laternen für die Wahlwerbung freizugeben. Dann, so Zocher, müsse aber verlangt werden, zum Befestigen Kunststoff-Kabelbinder zu verwenden und keine Drähte, wie in der Vergangenheit mitunter geschehen.

Ordnungsamtsleiter Brcak beauftragte er, sich in anderen Städten umzuhören, wie diese das Problem meistern. Fundamentalopposition kommt nur von Gabriele Wegel (CDU): „Die von der Stadt bezahlten Laternen werden missbraucht, auf den Schäden bleiben unsere Steuerzahler sitzen. Wenn der Landkreis eine Änderung will, soll er dafür bezahlen.“

