Naunhof

Nach 2011 und 2013 wird Naunhof in diesem Jahr wieder Gastgeber des Sachsenentscheids im bundesdeutschen Vorlesewettbewerb sein, der am 11. Mai stattfinden wird. Bibliotheksleiterin Stefanie Teichmann hat für die Jury den Kabarettisten Gunter Böhnke, den Leipziger Grafiker Egbert Herfurt, Britta Selle von MDR Kultur sowie die Berliner Kinderbuchautorin Sabine Ludwig gewinnen können.

„Die Jury-Mitglieder sehen die Leseförderung als wichtig an. Umso zeitiger die Kinder mit Büchern konfrontiert werden, umso positiver wirkt sich das später auf ihre schulischen Leistungen aus“, erklärt Teichmann. „Wir sind schon akribisch dabei, die Veranstaltung vorzubereiten. Dazu gehört auch, die künstlerische Umrahmung zu organisieren.“

2018 Absage kurz vor Termin

Ärger rund um den Sachsenentscheid hatte es vergangenes Jahr gegeben. Er sollte am 5. Mai in Naunhof ausgetragen werden und war mit großen Aufwand von Stadtbibliothek und KulturWerkStadt bestens vorbereitet gewesen. Knapp drei Wochen vorher sagte ihn jedoch der Frankfurter Börsenverein des Deutschen Buchhandels ab. Der Grund: Er hatte fälschlicherweise die Organisation nicht nur der Parthestadt übertragen, sondern auch Leipzig, das am Ende zum Zuge kam.

Der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs im Leipziger Land fand 2016/17 im Stadtgut Naunhof statt. Hier liest Lilit Wickenhausen vom Freien Gymnasium Naunhof. Quelle: Andreas Döring

Um seinen Fehler wiedergutzumachen, versprach der Börsenverein schon damals, für den Landesentscheid Sachsen der Jubiläumsrunde „60 Jahre Vorlesewettbewerb“ Naunhof den Vorzug zu geben. Diese Zusage hielt er, worüber sich Stefanie Teichmann glücklich zeigt.

Auch Kreismeister wird gekürt

Traditionsgemäß wird in ihrer Einrichtung auch der Meister des Landkreises Leipzig ermittelt, der sich später der sächsischen Konkurrenz stellt. Das geschieht bereits am 9. Februar.

Sachsenentscheid im Vorlesen, 11.Mai, ab 10 Uhr, Bürgersaal im Stadtgut Naunhof, Markt 6

Von Frank Pfeifer