Kommentar von Frank Pfeifer

Die Leidensgeschichte setzt sich fort. Naunhof will es einfach nicht gelingen, einen Bürgerdialog über ein in der Bevölkerung heiß diskutiertes Thema in Gang zu setzen. Weiterhin werden die Menschen vertröstet, die endlich wissen wollen, wie es um den vorgesehenen zweiten Bauabschnitt der Osttangente steht.

Zur Erinnerung: Im Oktober vergangenen Jahres bat Stadtrat Michael Eichhorn (Linke) darum, eine Bürgerversammlung einberufen, damit sich die Fronten in der Stadt nicht unnötig verhärten. Damals biss er bei Bürgermeister Volker Zocher auf Granit, der eine öffentliche Diskussion über die Sinnfälligkeit des Bauprojekts ablehnte. Einwohner – egal, ob sie für oder gegen die neue Straße sind – meldeten sich zu Wort und forderten eine Einwohnerversammlung zum Thema. Daraufhin stellte Gerold Meyer ( CDU) im Februar den offiziellen Antrag im Stradtrat, eine solche einzuberufen. Das Parlament stimmte zu.

Nun also offenbar die Rolle rückwärts. Mag sein, dass es dafür triftige Gründe gibt, aber diese sollten kommuniziert werden. Ja, sie müssen es vom Gesetz her sogar, wenn die Öffentlichkeit in Form der Presse um eine Erklärung ersucht. Die Stadtverwaltung schert sich darum aber einen Teufel; sie setzt allein auf ihr eigenes Medium Amtsblatt, das nie und nimmer eine Sache kritisch hinterfragen würde.

Keine Antwort ist auch eine Antwort. So offenbart sich ein Politikstil im Rathaus, der sich zunehmend von gelebter Demokratie verabschiedet. Die Verantwortung dafür trägt in erster Linie der Mann an der Spitze.