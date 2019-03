Naunhof

In Naunhof wurde im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung ein weiterer Schritt hin zum schnellen Internet gemacht: Mit zehn Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung stimmten die Naunhofer Räte für den Abschluss eines Wegenutzungsvertrages zwischen der Stadt und der Glasfaser Wholesale GmbH, der Voraussetzung zum Ausbau einer Glasfaserstruktur „Fiber to the home“, zu deutsch „ Glasfaser bis zur Wohnung“, ist.

Verträge dieser Art hat das seit rund zwei Jahren am Markt befindliche Unternehmen bereits mit anderen Kommunen im Landkreis Leipzig wie Bennewitz, Brandis und Trebsen geschlossen und im Rahmen der September-Stadtratssitzung die diesbezüglichen Möglichkeiten für das Gebiet der Stadt Naunhof vorgestellt.

99 Prozent der Haushalte im Naunhofer Stadtgebiet mit Glasfaser versorgen

Auf der jüngsten Sitzung fasste Michael Kölling, Regional Manager Deutsche Glasfaser, die Eckpunkte noch einmal zusammen. Demnach sieht die aktuelle Planung vor, 99 Prozent der Haushalte im Naunhofer Stadtgebiet und den Ortsteilen mit Glasfaser zu versorgen. Und auch bei jenen knapp 40 Adressen, gegen deren Anschluss an das Glasfasernetz wirtschaftliche Aspekte sprechen würden, könne im Einzelfall geklärt werden, ob ein Anschluss auf der Basis von Eigenleistungen machbar ist.

Grundvoraussetzung für den Anschluss von Naunhof an das Glasfasernetz ist analog zu den anderen kommunalen Projekten des Unternehmens, dass mindestens 40 Prozent der potenziellen Anschlussnehmer einen entsprechenden Vertrag abschließen. „Erreichen wir dies nicht, werden alle geschlossenen Vorverträge hinfällig und wir ziehen mit hängenden Köpfen ab“, so Michael Kölling.

Firma habe Druck auf die Anschlussnehmer ausgeübt

An diesem Punkt hakte Uwe Kulisch von der Unabhängigen Wählervereinigung nach. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass seitens der mit dem Vertrieb der Anschlüsse beauftragten Agenturen bisweilen Druck auf die Anschlussnehmer ausgeübt werde, was er insbesondere mit Blick auf die ältere Bevölkerung als problematisch erachte.

Uwe Kulisch von der Unabhängigen Wählervereinigung sagt, dass die Agenturen bisweilen Druck auf die Anschlussnehmer ausüben. Quelle: Andreas Röse

Dem entgegnete Michael Kölling, dass sein Unternehmen vor Ort einen Servicepunkt mit ein bis zwei Mitarbeitern als Ansprechpartner für die Bevölkerung installieren werde. Im Vorfeld werde zudem zu Informationsabenden eingeladen. „Zudem bin ich bei Problemen jederzeit persönlich ansprechbar, einen solch heißen Draht haben sie etwa bei Deutschlands größtem Kommunikationsanbieter mit Sicherheit nicht“, warb der Regional Manager in eigener Sache.

Stadtrat Michael Eichhorn vermochte er dennoch nicht zu überzeugen. Der Linken-Abgeordnete brachte vielmehr einen Antrag in den Stadtrat ein, wonach die Verwaltung noch einmal alternative Angebote prüfen und zeitnah dem Gremium drei Vorschläge unterbreiten solle. Eine Mehrheit fand er damit nicht. Allerdings mahnte auch Uwe Kulisch zur Zurückhaltung. „Auch Naunhof braucht zweifelsohne das schnelle Internet, aber es besteht kein Grund zur Panik.“

Grimma will in ein eigenes Glasfasernetz investieren

Grimma etwa wolle in ein eigenes Glasfasernetz investieren, ihm fehle es diesbezüglich an Informationen, ob eine solche Option auch für Naunhof in Betracht käme. Das tue sie nicht, entgegnete Bürgermeister Volker Zocher (parteilos). „Die Stadt Grimma wird bei diesem Vorhaben gefördert, Naunhof jedoch würde es nicht werden“, so Zocher. Man habe in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Anbieter schnellen Internets für eine Umsetzung in Naunhof kontaktiert und feststellen müssen, dass sie die Bedingungen nicht erfüllt hätten.

Michael Schramm ( CDU) brachte bei der Diskussion die Bürger ins Spiel. Diesen obliege es zu entscheiden, ob sie schnelles Internet via Glasfaser wollen oder nicht. Und die Stadt, ergänzte Stadtratskollege Lutz Kadyk, müsse ihrerseits die Weichen dafür stellen. „Wollen wir Zukunftskommune werden oder weiterhin Kupferdorf bleiben?“, fragte der Abgeordnete der Ammelshainer Wählervereinigung.

Mit ihrem mehrheitlichen Votum für den Abschluss eines Wegenutzungsvertrags zwischen der Stadt und der Glasfaser Wholesale Gesellschaft stellten die Naunhofer Stadträte die Weichen in Richtung Zukunft.

Von Roger Dietze