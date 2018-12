Nauhof

Ein Weihnachtsmärchen, Schausteller, zum Teil von den städtischen Vereinen betreute Hütten auf dem Markt, Kunst und Handwerk im Stadtgut und dazu jede Menge kulinarische Angebote: Beim diesjährigen Naunhofer Adventszauber-Weihnachtsmarkt dürfte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein. „Mit viel Abwechslung auf der Bühne, der Einbeziehung der Stadtkirche für zwei Veranstaltungen sowie der Präsentation der Naunhofer Vereine auf dem Markt, im Stadtgut und im Haus der Vereine haben wir an Altbewährtem festgehalten“, so KulturWerkStadt-Leiterin Anja Gaitzsch.

Klingaer KlingKids bereichern Programm

Zumal in der Parthestadt kein Mangel an Akteuren für ein Bühnen-Programm besteht und diesen zudem beim Adventszauber mittlerweile regelmäßig tatkräftige Unterstützung aus der Nachbargemeinde Parthenstein zuteil wird. So umrahmte der Klingaer Kinderchor KlingKids die Weihnachtsgeschichte mit modernen und emotionalen Liedern aus einem Weihnachtsmusical, das die Kindergarten- und Grundschulkinder aus dem Parthensteiner Ortsteil noch einmal am 15. Dezember im Klingaer Dorfgemeinschaftszentrum aufführen werden.

Im Anschluss an die KlingKids erfüllten die um einiges älteren KlingSingers den Weihnachtsmarkt mit Gospel-Klängen. Dabei stimmten sie Klassiker dieses Musikgenres wie „Go, tell it on the mountain“ und „O happy day“ ebenso an wie weihnachtliche, in einen Gospelsound gewandete Ohrwürmer wie „Oh du Fröhliche“. „Wir freuen uns, nun schon zum dritten Mal auf dem Naunhofer Weihnachtsmarkt vor einem größeren Publikum auftreten zu können“, so Torben Menzel, der Leiter der beiden Chöre.

In der Stadtkirche tanzte der Bär

Während diese sowie die Muldentaler Blasmusikanten und der Naunhofer Posaunenchor auf dem Marktplatz für das entsprechende kulturelle Rahmenprogramm des diesjährigen Naunhofer Adventszaubers sorgten, tanzte in der Stadtkirche der Bär. Genauer: Er versuchte das Herz einer hochmütigen Prinzessin zu erobern, um wieder seine ursprüngliche Prinzen-Gestalt zu erlangen, deren ihn ein Zwerg beraubt hatte. Echten Märchenfans dürfte diese Kurzbeschreibung genügen, um richtigerweise „Das singende klingende Bäumchen“ zu erkennen, welches Grimmsche Märchen in diesem Jahr von der Naunhofer Theatergruppe im Gotteshaus aufgeführt wurde.

„Wir sind dankbar, die Kirche für unseren Auftritt im Rahmen des Weihnachtsmarktes nutzen zu können“, so Anja Lohn, bei der die Fäden der Theatergruppe zusammenlaufen. Eine Gruppe, die ihre Wurzeln im Theaterspiel der Elternschaft der Kita Zwergenland hat und, wie Anja Lohn betont, die Märchen so spielt, wie sie die Gebrüder Grimm niedergeschrieben haben. „Wir erlauben uns höchstens je nach Verfügbarkeit der Kostüme kleinere Freiheiten bei der Rollenverteilung und haben etwa in diesem Jahr statt eines Pferdes mit Geweih ein Einhorn und an Stelle eines Fisches einen Frosch auf der Bühne in Erscheinung treten lassen.“

Von Roger Dietze