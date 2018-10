Naunhof

Wird in Naunhofs Asylunterkunft mit Rauschgift gedealt? Das legt zumindest die Aussage eines 25-Jährigen nahe, der im Juli vor dem Amtsgericht Grimma unter anderem wegen Drogenhandels verurteilt worden war. LVZ-Recherchen ergaben nun ein differenziertes Bild.

„Abgabe, Verabreichung oder Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige und andere Personen“ hatte der Staatsanwalt dem jungen Naunhofer vorgeworfen. Und das über einen Zeitraum von März 2014 bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahres.

Drogenabhängiger gibt Naunhofer Heim als Bezugsquelle an

Das bestätigte der Angeklagte während der Verhandlung im Wesentlichen und gab an, selbst drogenabhängig gewesen zu sein. Auf die Frage des Staatsanwalts, woher er das Cannabis und Marihuana in nicht unerheblichen Mengen bezogen habe, nannte er unter anderem das Naunhofer Asylbewerberheim. Anfangs seien die Geschäfte in den Unterkünften abgewickelt worden, später nur noch davor, bekannte er vor Gericht. Übers Hörensagen kenne er diese Drogenquelle.

„Haben wir hier ein generelles Rauschgift-Problem mit dem Asylheim?“, interessierte sich Stadtrat Gerold Meyer (CDU) und stellte eine entsprechende Anfrage an Bürgermeister Volker Zocher (parteilos). Dieser antwortete: „Wir sind intensiv dran, unsere Kräfte für die Sicherheit einzusetzen und pflegen dabei eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei.“

Mehr Familien im Naunhofer Heim

Der Beitrag in der LVZ über den Prozess, so Zocher weiter, habe auch ihn selbst überrascht. „Die Sicherheitsbehörden teilen uns nicht immer alles mit“, ließ er wissen und betonte: „Der Besatz im Heim änderte sich in jüngster Zeit – weg von Männern und hin zu Familien.“

Nachfragen im Umfeld der ehemaligen Pension Paulchen, die im Oktober 2015 zur Asylunterkunft umgewandelt worden war, ergaben, dass dort der Naunhofer Drogen-Dealer offenbar nicht nur einmal ein- und ausging. Ihm sei aber wegen seiner Absichten mehrfach Hausverbot erteilt worden.

Ausländerbehörde will konsequent vorgehen

Das Landratsamt, so Sprecherin Brigitte Laux, erhielt Informationen zu dem 25-Jährigen im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren. „Wir haben uns dazu mit dem Betreiber und den Betreuern eng abgestimmt, auch zur Sensibilisierung und zur Zusammenarbeit mit der Polizei“, teilte sie mit. „Bislang gab es aber keine Hinweise auf Cannabis oder Marihuana in der Unterkunft.“ Wäre das der Fall, würde die Polizei eingeschaltet und würden Hausverbote erteilt, denn ein konsequentes Vorgehen seien der Ausländerbehörde und dem Betreiber sehr wichtig.

Brandis, Grimma und Borna sind weitere Tatorte

Der Polizei ist der Naunhofer Drogenkonsument bestens bekannt. Sprecher Andreas Loepki konnte aber keine Tat recherchieren, die ihn mit dem Naunhofer Asylheim in Verbindung bringt. „Eine aktuelle Adressauskunft unter Bezug auf Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz erbrachte zwar acht Treffer, jedoch war die Unterkunft jeweils nur als Wohnort von Beteiligten, also Tatverdächtigen und Zeugen, erfasst. Als Tatorte traten vielmehr das Leipziger Zentrum (fünfmal) sowie Brandis, Grimma und Borna auf. Der älteste Treffer stammt aus dem Januar 2016.“

Das heißt: Der Polizei ist nicht bekannt, dass in der Ex-Pension Paulchen gedealt würde. Allerdings bringt sie einige ihrer Bewohner mit Drogendelikten in anderen Orten in Verbindung.

Flüchtlingshilfeverein im Austauch mit Asylbewerbern

„Dass wir in unserem Heim einen massiven Drogenumschlagplatz hätten, würde mich wundern“, urteilt Michael Eichhorn vom Flüchtlingshilfeverein Vielfalt-Leben-Naunhof, der im August 2015 gegründet worden war, als die Migration ihren Höhepunkt erreicht hatte. „Es handelt sich um die kleinste Einrichtung im Landkreis, dort herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre“, schätzt er ein. „Wir als Verein treffen uns einmal im Monat und arbeiten ansonsten individuell mit den Asylbewerbern. Mit der Leiterin stehen wir in einem regen Austausch.“

Von Frank Pfeifer