Naunhofer Bürgerinitiative „Handlungsfähige Stadt“ fordert Veränderungen ein

In Naunhof hat sich eine neue Bürgerinitiative „Handlungsfähige Stadt“ gegründet. In ihr haben sich Bürger der Stadt zusammengefunden, welche sich nicht mehr mit der in Naunhof durchgeführten Politik einverstanden erklären wollen. Am 21. März lädt die Initiative 18.30 Uhr in die Gaststätte „Sonnenschein“, Thomas-Müntzer-Straße 5, zu einem Bürgerforum ein.