Naunhof. Die 2017 ins Haus stehende 750-Jahrfeier von Fuchshain, sie wird auf jeden Fall farbenprächtig. Verantwortlich dafür zeichnen Irene Beyer-Stange und die Teilnehmer ihres Naunhofer Mal- und Zeichenkurses.„Nachdem uns Uwe Griessl vom Heimatverein einen kleinen Einblick in die Fuchshainer Historie gegeben und uns durch den Ort geführt hat, haben wir in den vergangenen Wochen auf der Basis von ausgewählten Fotografien Fuchshainer Ansichten in verschiedenen Techniken gestaltet, die wir im Rahmen des Jubiläums im Bürgerhaus ausstellen wollen“, berichtet Irene Beyer-Stange, die jetzt wieder neue Kurse sowohl für Kinder als auch Erwachsene in ihrem Atelier im Vereinshaus anbietet.

Angebote der Art, wie sie diese nach ihrem Umzug vor 20 Jahren von Colditz nach Naunhof nicht vorfand. „In Colditz habe ich als Schulkind einen Zeichen- und Malkurs besucht, in Naunhof habe ich einen solchen vermisst“, so die studierte Designerin, die selbst Hand anlegte, um etwas an diesen Zustand zu ändern.

Ende der 90er-Jahre nahm sie Kontakt mit der Stadtbibliotheksleiterin Stefanie Teichmann auf, und schon 1999 startete der erste Kurs mit vier Kindern und drei Erwachsenen im Stadtgutatelier in der Stadtbibliothek, um später für zwei Jahre in den Bürgersaal umzuziehen. „An Mal- und Druckutensilien konnte unter diesen Bedingungen naturgemäß nur das zum Einsatz kommen, was transportabel war, aber ich war dennoch froh, diese Möglichkeit zu haben“, erinnert sich die gebürtige Bautzenerin an die Anfänge.

Und damit an Bedingungen, die nicht mit jenen vergleichbar sind, unter denen Irene Beyer-Stange und die Kursteilnehmer seit dem 2004 erfolgten Umzug in das Haus der Vereine arbeiten können. „Die städtischen Konditionen sowie die räumlichen Rahmenbedingungen sind, abgesehen von den Lüftungsmöglichkeiten im Hochsommer, optimal“, so Beyer-Stange, die 2014 neben ihrem 50. Geburtstag auch das Zehnjährige im Haus der Vereine sowie 15 Jahre Zeichen- und Malkurs feiern konnte. Letzteres Jubiläum im Rahmen einer großen Ausstellung in der Galerie Kugel, an der auch viele ihrer Kursteilnehmer beteiligt waren.

Bis sich Beyer-Stanges Angebot sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für die reiferen Jahrgänge in Naunhof herumgesprochen hatte, verging allerdings einige Zeit. „So etwas geht nicht von heute auf morgen, das bedarf etwas Geduld“, sagt sie. Geduld, die aufzubringen für die studierte Designerin kein Problem darstellte. Geduld benötigte sie, bis sie ihren beruflichen Weg in die von ihr gewünschten Richtung lenken konnte.

Nach Abschluss der Oberschule arbeitete sie ein Jahr lang in der Gärtnerei Klinga, um danach für weitere zwölf Monate in der Sonneberger Puppenfabrik „Sonni“ in die Industrie „hineinzuschnuppern“. Erst im Anschluss daran war der Weg für sie frei an die Fachschule Sonneberg, wo sie sich drei Jahre lang zur Spielzeuggestalterin ausbilden ließ, woran sich ein Studium an der Hallenser Kunsthochschule Burg Giebichenstein anschloss, das sie nach fünf Jahren mit einem Design-Diplom abschloss.

Beide Studienrichtungen, sprich die Spielzeuggestaltung und das Design, fließen heute bei der Gestaltung von Spielplätzen und Innenräumen pädagogischer Einrichtungen ein. Über all diesen beruflichen Verpflichtungen hält Irene Beyer-Stange auch der Kunst im eigentlichen handwerklichen Sinn die Treue, wobei sie ihre Leidenschaft für die Druckgrafik entdeckt hat.

Eine Leidenschaft, von der auch die Naunhofer Nachwuchskünstler profitieren, die sich im Haus der Vereine an verschiedenen Drucktechniken ausprobieren können. Eine Auswahl der Arbeiten des jüngsten Kinder- und Jugendkurses hängt derzeit an den Wänden des Diakonie-Altenpflegeheimes „Charlotte Winkler“ in der Robert-Blum-Straße und kann dort noch über den gesamten Januar hinweg in Augenschein genommen werden.

