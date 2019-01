Naunhof

Seit Monaten schon läuft der Umbau des Naunhofer Rathauses weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Das wird sich bald ändern, denn nun soll sich auch etwas im großen Eingangsbereich ändern. Der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel gab am Donnerstagabend im Stadtrat einen Überblick über den Stand der Arbeiten. Dort wurden zudem Beschlüsse zur Kommunalwahl, zum Flächentausch mit Brandis und zu einem Baugrundstück in Ammelshain gefasst.

Brandschutztechnisch soll das Rathaus auf den neuesten Stand gebracht werden. Viele Mitarbeiter mussten schon innerhalb des Gebäudes umziehen, weil sich Handwerker ihre Büros vornahmen. Da die Immobilie über keinen zweiten Fluchtweg verfügt, werden alternative Korridore für Ernstfälle geschaffen. Sie sollen von Zimmer zu Zimmer zum Nebentreppenhaus führen, durch das die Beschäftigten ins Freie gelangen können. „Dafür bauen wir etliche Fluchttüren ein“, sagte Hertel, den Gerold Meyer ( CDU) gebeten hatte, Auskunft über den Baufortschritt zu geben.

Neuer Rathaus-Saal fürs Erdgeschoss

In 14 Tagen soll damit begonnen werden, die Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus und in den Räumen auf LED umzustellen. Ab Anfang März wird der große Saal vom zweiten Stock ins Foyer des Erdgeschosses verlegt, wo sich früher das Einwohnermeldeamt befand. Damit wäre der Sitzungsraum, den auch viele Naunhofer regelmäßig besuchen, barrierefrei zu erreichen. Er soll in etwa die gleiche Größe wie der jetzige haben und mit moderner Technik ausgestattet werden. Zeitgleich wird der alte Sitzungssaal in kleinere Bereiche aufgeteilt.

Laut Hertel müssen die Arbeiten am alten und neuen Saal parallel laufen. „Alle Aufträge sind ausgelöst, aber es bringt jetzt nichts, an einer Stelle schon loszulegen, weil die Türen ihre Lieferzeiten haben“, erklärte er. Mit dem Bau zu beginnen, ohne diese gleich mit einzusetzen zu können, ergebe keinen Sinn.

Stadtrat zieht in Bürgersaal um

Dem Stadtrat lag deshalb eine Beschlussvorlage vor, wonach seine öffentlichen Sitzungen von März bis Mai in den Bürgersaal des Stadtguts verlegt werden müssten. Kleines Bonmot am Rande: Meyer fragte, ob das Parlament für die anschließenden nichtöffentlichen Beratungsteile zurück ins Rathaus müsse. Freilich nicht, so Bürgermeister Volker Zocher (parteilos).

Der Saalneubau müsse in den drei Monaten über die Bühne sein, der enge Zeitplan stellt laut Zocher „eine Selbstmotivation“ dar. Im Abschluss sollen nach Hertels Worten alle Büros vorgerichtet werden und neue Bodenbeläge erhalten. „Wir hoffen, nächstes Jahre fertig zu sein“, sagte er.

Wahlausschuss besetzt

Einstimmig beschloss der Stadtrat die Besetzung des Wahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai. Vorsitzender wird Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak sein, sein erster Beigeordneter Kurt Peter Wendl aus Lindhardt, den die Linke nominierte. Ursprünglich stand Harry Eichhorns Name an dieser Stelle, was die Rechtsaufsicht allerdings bemängelte, weil dessen Sohn voraussichtlich wieder für den Stadtrat kandidiert und er damit befangen wäre. Zweite Beisitzerin ist die Pressesprecherin der Stadt, Anja Lohn. Auch die jeweiligen Stellvertreterposten wurden mit Rathausmitarbeitern besetzt.

Reibungslos ging auch der beabsichtigte Flächentausch mit Brandis durch. Beide Städte ziehen zwischen sich sinnvollere Grenzen. Brandis behandelt das Thema am 5. März im Stadtrat. Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) rechnet gleichfalls mit einer Zustimmung.

Grundstück wird Innenbereich

Ebenfalls einstimmig sprach sich der Rat für eine Ergänzungssatzung aus. In Ammelshain soll ein Grundstück an der Altenhainer Straße zum Innenbereich erklärt werden. Damit ließe es sich entsprechend der Nachbarschaft bebauen. Ein Mehr- oder ein Einfamilienhaus wären denkbar.

