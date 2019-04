Naunhof

Große Erklärung, aber alle Fragen offen. So lässt sich die Reaktion von Naunhofern auf das Statement ihres Bürgermeisters zusammenfassen, die sich eine Einwohnerversammlung zum geplanten zweiten Bauabschnitt der Osttangente gewünscht hatten. Sie drängen weiter auf ein Gespräch mit den Einwohnern.

Vorwurf: Zocher drückt sich

Reinhild Melcher aus der Leipziger Straße ist für die Verlängerung der Nordstraße von der Großsteinberger zur Wurzener Straße, weil sie sich dadurch eine Verkehrsentlastung in ihrer Wohngegend verspricht. Insofern stimmt sie vom Grundsatz her mit dem Ziel von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) überein. Dennoch kritisiert sie ihn: „Es gehört sich, dass man die Einwohner zu so einem wichtigen Thema hört. Das verstehe ich unter Demokratie. Zocher muss endlich mitkriegen, was wir denken, aber wie immer drückt er sich. Wir werden weiter eine öffentliche Versammlung fordern.“

Matthias Mietz wohnt in der Bahnhofstraße und ist demzufolge auch vom Durchgangsverkehr betroffen. „Mir kann aber keiner sagen, wie die Verlängerung der Osttangente zu einer Entlastung in der Innenstadt führen soll“, argumentiert er. „Der Großteil des Schwerlastverkehrs rollt von Großsteinberg durchs Zentrum in Richtung Großpösna und wird das auch tun, wenn es die neue Straße gibt. Es sei denn, man regelt das mit Schildern; aber das könnte man schon heute tun.“

Vorwurf: Fragen werden nicht beantwortet

Weiter fragt sich Mietz, welche Folgekosten auf Naunhof zukommen, wenn die Stadt nach Schaffung der neuen Verkehrsader die Bahnhof- und die Leipziger Straße vom Landkreis übernimmt. „Was geschieht, wenn das Alte Kranwerk oder die einzige repräsentative Übernachtungsmöglichkeit von Naunhof, das Hotel Rosengarten, aufgeben? Wir, die hier wohnen, haben keine Planungssicherheit. Unsere Fragen werden nicht beantwortet“, moniert Mietz.

Stattdessen werfe Zocher Begriffe wie „Katastrophe“ in den Raum, ohne sie zu begründen. Wieso, fragt Mietz, komme es zu einem Vertrauensverlust bei Landkreis und Landesstraßenbauamt, und welche Nachbarkommunen wären sauer, falls die Osttangente nicht verlängert wird? Auf all das erhalte er keine Antwort, weshalb er weiter eine Einwohnerversammlung fordere. „Aber wir haben leider einen Bürgermeister, der jeden als störendes Beiwerk empfindet, der nicht seiner Meinung ist.“

Der erste Bauabschnitt der Osttangente, er trägt den Namen Straße des 9. November und endet an der querenden Wurzener Straße. Kritiker befürchten, dass sich der Verkehr auch künftig stauen wird, wenn die Schranken geschlossen sind, weil dann die wartenden Rechtsabbieger den geradeaus führenden zweiten Bauabschnitt der Osttangente blockieren würden. Quelle: Frank Pfeifer

Vorwurf: Zocher spaltet Naunhof

„Dieser Bürgermeister spaltet die Bürgerschaft und zerreißt jetzt die Stadt in Form einer Schneise, mitten durch Naunhof“, urteilt Jens Redmann aus der Lutherstraße, der für Bündnis 90/Die Grünen zur Stadtratswahl antritt. Er wirft Zocher eine „nebulöse Argumentation“ vor, der in seiner Erklärung unter anderem von einer besonderen Rolle der Deutschen Bahn gesprochen hatte, ohne konkret zu werden.

„Der Weg über die Gleise wird immer eine Hauptstraße sein und bleiben“, meint Redmann. „Die Benutzer der Tangente werden stets an den Kreuzungen stehen, mindestens immer, wenn die Schranken geschlossen sind und Abbieger die Spur blockieren. Wie weit der Sachverstand reicht, sei an der Einmündung des ersten Teils der Osttangente in die Wurzener Straße zu sehen, die immer noch nicht richtig zu befahren ist.

Gelbe Markierungen auf der neuen Straße des 9. November. Der Radius für rechtsabbiegende Lastwagen ist versehentlich zu klein geraten, sodass alle Fahrzeuge die rechte Spur nicht benutzen dürfen. Quelle: Frank Pfeifer

Forderung: Naunhof braucht Bürgerversammlung

Als nun die Stimmung in der Bevölkerung am Überkochen war, so Redmann weiter, sei das Ventil ein Stück geöffnet worden, nachdem der Stadtrat bisher nur hinter verschlossenen Türen das Thema diskutierte. „Doch man hat die angekündigte Bürgerversammlung abgesetzt“, kritisiert er und fordert: „Es muss eine geben; zu ihr sollten alle Beteiligten eingeladen werden, um die Naunhofer umfassend zu informieren.“

Nach langem Zögern hatte Zocher am Freitag öffentlich erklärt, warum er die neue Straße für erforderlich hält und warum er den Stadtrat bat, eine öffentliche Diskussion zum Thema erst zu beginnen, wenn durchsetzbare Lösungen für deren Verlauf auf dem Tisch liegen. Für die Stadt sei es aus seiner Sicht eine Katastrophe, von dem Vorhaben abzurücken.

Von Frank Pfeifer