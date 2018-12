Naunhof

„Gewachsen in Sachsen“ – ein Schild mit diesem Schriftzug schmückte einen jeden der am Sonnabend im Naunhofer Forst eingenetzten Weihnachtbäume. Wie schon die Jahre zuvor hatte der Sachsenforst auch in diesem Jahr in seine Schonung am Dreiflügelweg zum Selberschlagen von Weihnachtsbäumen eingeladen.

Von Bäumen, so lautet die Sachsenforst-Werbung, die während ihres Wachstums keinen künstlichen Dünger gesehen haben und die noch dazu mit ihrer Frische und Regionalität punkten. Für Sandra Heiber allesamt gute Gründe, um von dem Sachsenforst-Angebot auch in diesem Jahr Gebrauch zu machen. „Ökologischer kann der Weihnachtsbaum nicht sein“, so die Köhraerin.

Während sich die Kundschaft mit Handsägen ausgestattet in der Schonung am Dreiflügelweg bei der Weihnachtsbaum-Suche verlustierte, zeigten sich auf der Stirn von Revierförster Udo Köhler einige Sorgenfalten. Für welche die Trockenheit der vergangenen Monate verantwortlich zeichnete. „An die 4000 Setzlinge aus diesem und dem vergangenen Jahr sind uns eingegangen. Mit etwas Glück werden wir den Verkaufstermin im nächsten Jahr noch aufrechterhalten können, in den folgenden Jahren allerdings werden wir nach Lage der Dinge auf dieser Schonung wohl keine Weihnachtsbäume im Angebot haben“, so der Revierförster.

Die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, sich einen Weihnachtsbaum beim Sachsenforst selbst zu schlagen, besteht am Sonnabend, 22. Dezember, zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Schonung im Oberholz, die über den Störmthaler Weg und die Waldeinfahrt am Mühlweg erreichbar ist.

Von Rober Dietze